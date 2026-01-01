- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
109
利益トレード:
80 (73.39%)
損失トレード:
29 (26.61%)
ベストトレード:
39.25 USD
最悪のトレード:
-53.71 USD
総利益:
356.77 USD (107 041 pips)
総損失:
-337.17 USD (161 251 pips)
最大連続の勝ち:
12 (59.55 USD)
最大連続利益:
74.35 USD (6)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
77.29%
最大入金額:
25.49%
最近のトレード:
8 分前
1週間当たりの取引:
109
平均保有時間:
53 分
リカバリーファクター:
0.07
長いトレード:
0 (0.00%)
短いトレード:
109 (100.00%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
0.18 USD
平均利益:
4.46 USD
平均損失:
-11.63 USD
最大連続の負け:
7 (-124.50 USD)
最大連続損失:
-136.88 USD (5)
月間成長:
1.96%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
264.22 USD (20.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.58% (264.22 USD)
エクイティによる:
8.99% (102.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|20
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +39.25 USD
最悪のトレード: -54 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +59.55 USD
最大連続損失: -124.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
