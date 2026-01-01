SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / INSIDE CT
Achmad Nurul Mubin

INSIDE CT

Achmad Nurul Mubin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 2%
Exness-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
109
Gewinntrades:
80 (73.39%)
Verlusttrades:
29 (26.61%)
Bester Trade:
39.25 USD
Schlechtester Trade:
-53.71 USD
Bruttoprofit:
356.77 USD (107 041 pips)
Bruttoverlust:
-337.17 USD (161 251 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (59.55 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
74.35 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
77.29%
Max deposit load:
25.49%
Letzter Trade:
16 Minuten
Trades pro Woche:
109
Durchschn. Haltezeit:
53 Minuten
Erholungsfaktor:
0.07
Long-Positionen:
0 (0.00%)
Short-Positionen:
109 (100.00%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
0.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-124.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-136.88 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.96%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
264.22 USD (20.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
20.58% (264.22 USD)
Kapital:
8.99% (102.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 20
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -54K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +39.25 USD
Schlechtester Trade: -54 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +59.55 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -124.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
noch 53 ...
Keine Bewertungen
2026.01.01 23:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.01 10:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.01 10:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.01 01:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 01:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 01:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.