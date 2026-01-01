- Прирост
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
80 (73.39%)
Убыточных трейдов:
29 (26.61%)
Лучший трейд:
39.25 USD
Худший трейд:
-53.71 USD
Общая прибыль:
356.77 USD (107 041 pips)
Общий убыток:
-337.17 USD (161 251 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (59.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
74.35 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
77.29%
Макс. загрузка депозита:
25.49%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
110
Ср. время удержания:
53 минуты
Фактор восстановления:
0.07
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
109 (100.00%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.18 USD
Средняя прибыль:
4.46 USD
Средний убыток:
-11.63 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-124.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-136.88 USD (5)
Прирост в месяц:
1.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
264.22 USD (20.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.58% (264.22 USD)
По эквити:
8.99% (102.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|20
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.25 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +59.55 USD
Макс. убыток в серии: -124.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
Нет отзывов
