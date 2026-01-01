СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / INSIDE CT
Achmad Nurul Mubin

INSIDE CT

Achmad Nurul Mubin
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
Exness-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
109
Прибыльных трейдов:
80 (73.39%)
Убыточных трейдов:
29 (26.61%)
Лучший трейд:
39.25 USD
Худший трейд:
-53.71 USD
Общая прибыль:
356.77 USD (107 041 pips)
Общий убыток:
-337.17 USD (161 251 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (59.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
74.35 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
77.29%
Макс. загрузка депозита:
25.49%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
110
Ср. время удержания:
53 минуты
Фактор восстановления:
0.07
Длинных трейдов:
0 (0.00%)
Коротких трейдов:
109 (100.00%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
0.18 USD
Средняя прибыль:
4.46 USD
Средний убыток:
-11.63 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-124.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-136.88 USD (5)
Прирост в месяц:
1.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
264.22 USD (20.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.58% (264.22 USD)
По эквити:
8.99% (102.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 20
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -54K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +39.25 USD
Худший трейд: -54 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +59.55 USD
Макс. убыток в серии: -124.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
еще 53...
Нет отзывов
2026.01.01 23:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.01 10:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.01 10:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.01 01:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 01:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 01:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.