- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
102
盈利交易:
80 (78.43%)
亏损交易:
22 (21.57%)
最好交易:
39.25 USD
最差交易:
-48.64 USD
毛利:
356.77 USD (107 041 pips)
毛利亏损:
-212.67 USD (99 005 pips)
最大连续赢利:
12 (59.55 USD)
最大连续盈利:
74.35 USD (6)
夏普比率:
0.15
交易活动:
80.98%
最大入金加载:
25.49%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
102
平均持有时间:
55 分钟
采收率:
0.94
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
102 (100.00%)
利润因子:
1.68
预期回报:
1.41 USD
平均利润:
4.46 USD
平均损失:
-9.67 USD
最大连续失误:
5 (-136.88 USD)
最大连续亏损:
-136.88 USD (5)
每月增长:
14.41%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
152.59 USD (11.89%)
相对跌幅:
结余:
11.89% (152.59 USD)
净值:
8.99% (102.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|144
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +39.25 USD
最差交易: -49 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +59.55 USD
最大连续亏损: -136.88 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
14%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
102
78%
81%
1.67
1.41
USD
USD
12%
1:200