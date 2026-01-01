- Crescita
Trade:
94
Profit Trade:
73 (77.65%)
Loss Trade:
21 (22.34%)
Best Trade:
39.25 USD
Worst Trade:
-48.64 USD
Profitto lordo:
347.94 USD (102 628 pips)
Perdita lorda:
-212.16 USD (98 750 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (59.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.35 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
87.07%
Massimo carico di deposito:
11.09%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
94
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
0.89
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
94 (100.00%)
Fattore di profitto:
1.64
Profitto previsto:
1.44 USD
Profitto medio:
4.77 USD
Perdita media:
-10.10 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-136.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-136.88 USD (5)
Crescita mensile:
13.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
152.59 USD (11.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.89% (152.59 USD)
Per equità:
5.12% (65.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|136
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +39.25 USD
Worst Trade: -49 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +59.55 USD
Massima perdita consecutiva: -136.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
