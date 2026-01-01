- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
109
Transacciones Rentables:
80 (73.39%)
Transacciones Irrentables:
29 (26.61%)
Mejor transacción:
39.25 USD
Peor transacción:
-53.71 USD
Beneficio Bruto:
356.77 USD (107 041 pips)
Pérdidas Brutas:
-337.17 USD (161 251 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (59.55 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
74.35 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
80.98%
Carga máxima del depósito:
25.49%
Último trade:
47 minutos
Trades a la semana:
109
Tiempo medio de espera:
53 minutos
Factor de Recuperación:
0.07
Transacciones Largas:
0 (0.00%)
Transacciones Cortas:
109 (100.00%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
0.18 USD
Beneficio medio:
4.46 USD
Pérdidas medias:
-11.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-124.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-136.88 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.96%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
264.22 USD (20.58%)
Reducción relativa:
De balance:
20.58% (264.22 USD)
De fondos:
8.99% (102.78 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|20
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +39.25 USD
Peor transacción: -54 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +59.55 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -124.50 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
otros 53...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
1
100%
109
73%
81%
1.05
0.18
USD
USD
21%
1:200