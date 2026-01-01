SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / INSIDE CT
Achmad Nurul Mubin

INSIDE CT

Achmad Nurul Mubin
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 2%
Exness-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
109
Negociações com lucro:
80 (73.39%)
Negociações com perda:
29 (26.61%)
Melhor negociação:
39.25 USD
Pior negociação:
-53.71 USD
Lucro bruto:
356.77 USD (107 041 pips)
Perda bruta:
-337.17 USD (161 251 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (59.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
74.35 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
77.29%
Depósito máximo carregado:
25.49%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
109
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
0.07
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
109 (100.00%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.18 USD
Lucro médio:
4.46 USD
Perda média:
-11.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-124.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-136.88 USD (5)
Crescimento mensal:
1.96%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
264.22 USD (20.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.58% (264.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.99% (102.78 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 20
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -54K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +39.25 USD
Pior negociação: -54 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +59.55 USD
Máxima perda consecutiva: -124.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 17
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Axi-US09-Live
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
Axi-US16-Live
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
Exness-Real24
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FBS-Real-5
0.00 × 2
ForexTime-Standard
0.00 × 3
ForexTimeFXTM-Standard
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 3
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 3
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
53 mais ...
Sem comentários
2026.01.01 23:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.01 10:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.01 10:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.01 01:23
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 01:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 01:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
