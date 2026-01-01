- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
109
Negociações com lucro:
80 (73.39%)
Negociações com perda:
29 (26.61%)
Melhor negociação:
39.25 USD
Pior negociação:
-53.71 USD
Lucro bruto:
356.77 USD (107 041 pips)
Perda bruta:
-337.17 USD (161 251 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (59.55 USD)
Máximo lucro consecutivo:
74.35 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
77.29%
Depósito máximo carregado:
25.49%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
109
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
0.07
Negociações longas:
0 (0.00%)
Negociações curtas:
109 (100.00%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
0.18 USD
Lucro médio:
4.46 USD
Perda média:
-11.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-124.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-136.88 USD (5)
Crescimento mensal:
1.96%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
264.22 USD (20.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.58% (264.22 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.99% (102.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|20
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +39.25 USD
Pior negociação: -54 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +59.55 USD
Máxima perda consecutiva: -124.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
53 mais ...
