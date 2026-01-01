리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Pepperstone-Edge02 0.00 × 17 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 Axi-US09-Live 0.00 × 2 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 2 Axi-US16-Live 0.00 × 1 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 1 ExnessKE-Real20 0.00 × 1 Exness-Real24 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 Pepperstone-Edge11 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 1 XMTrading-Real 45 0.00 × 1 Alpari-Standard1 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 FBS-Real-5 0.00 × 2 ForexTime-Standard 0.00 × 3 ForexTimeFXTM-Standard 0.00 × 1 ICMarkets-Live04 0.00 × 2 Pepperstone-Edge05 0.00 × 3 VantageInternational-Live 3 0.00 × 1 Pepperstone-01 0.00 × 1 ICMarkets-Live02 0.00 × 3 ICMarkets-Live01 0.00 × 3 53 더...