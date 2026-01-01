- 자본
- 축소
트레이드:
126
이익 거래:
89 (70.63%)
손실 거래:
37 (29.37%)
최고의 거래:
39.25 USD
최악의 거래:
-53.71 USD
총 수익:
366.42 USD (111 863 pips)
총 손실:
-354.50 USD (169 920 pips)
연속 최대 이익:
12 (59.55 USD)
연속 최대 이익:
74.35 USD (6)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
27.46%
최대 입금량:
25.49%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
126
평균 유지 시간:
46 분
회복 요인:
0.04
롱(주식매수):
0 (0.00%)
숏(주식차입매도):
126 (100.00%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
0.09 USD
평균 이익:
4.12 USD
평균 손실:
-9.58 USD
연속 최대 손실:
9 (-128.56 USD)
연속 최대 손실:
-136.88 USD (5)
월별 성장률:
1.19%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
273.10 USD (21.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.27% (273.10 USD)
자본금별:
8.99% (102.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|126
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-58K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +39.25 USD
최악의 거래: -54 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +59.55 USD
연속 최대 손실: -128.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
1%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
1
100%
126
70%
27%
1.03
0.09
USD
USD
21%
1:200