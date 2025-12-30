- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
7
利益トレード:
4 (57.14%)
損失トレード:
3 (42.86%)
ベストトレード:
55.83 USD
最悪のトレード:
-25.24 USD
総利益:
59.79 USD (6 047 pips)
総損失:
-28.08 USD (2 756 pips)
最大連続の勝ち:
3 (56.21 USD)
最大連続利益:
56.21 USD (3)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.16
長いトレード:
7 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.13
期待されたペイオフ:
4.53 USD
平均利益:
14.95 USD
平均損失:
-9.36 USD
最大連続の負け:
2 (-27.28 USD)
最大連続損失:
-27.28 USD (2)
月間成長:
15.86%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
24.50 USD
最大の:
27.28 USD (13.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|32
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +55.83 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +56.21 USD
最大連続損失: -27.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
