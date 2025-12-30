- Incremento
Total de Trades:
7
Transacciones Rentables:
4 (57.14%)
Transacciones Irrentables:
3 (42.86%)
Mejor transacción:
55.83 USD
Peor transacción:
-25.24 USD
Beneficio Bruto:
59.79 USD (6 047 pips)
Pérdidas Brutas:
-28.08 USD (2 756 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (56.21 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
56.21 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1.16
Transacciones Largas:
7 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.13
Beneficio Esperado:
4.53 USD
Beneficio medio:
14.95 USD
Pérdidas medias:
-9.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-27.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-27.28 USD (2)
Crecimiento al mes:
15.86%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
24.50 USD
Máxima:
27.28 USD (13.45%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|32
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|3.3K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Mejor transacción: +55.83 USD
Peor transacción: -25 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +56.21 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -27.28 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
otros 50...
