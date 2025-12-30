SeñalesSecciones
Satoru Gojo
Federico Bubica Hundt

Satoru Gojo

Federico Bubica Hundt
0 comentarios
2 semanas
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
7
Transacciones Rentables:
4 (57.14%)
Transacciones Irrentables:
3 (42.86%)
Mejor transacción:
55.83 USD
Peor transacción:
-25.24 USD
Beneficio Bruto:
59.79 USD (6 047 pips)
Pérdidas Brutas:
-28.08 USD (2 756 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (56.21 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
56.21 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1.16
Transacciones Largas:
7 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.13
Beneficio Esperado:
4.53 USD
Beneficio medio:
14.95 USD
Pérdidas medias:
-9.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-27.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-27.28 USD (2)
Crecimiento al mes:
15.86%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
24.50 USD
Máxima:
27.28 USD (13.45%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 32
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 3.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
No hay comentarios
2025.12.30 12:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.30 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 12:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
