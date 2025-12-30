- 자본
- 축소
트레이드:
61
이익 거래:
30 (49.18%)
손실 거래:
31 (50.82%)
최고의 거래:
55.83 USD
최악의 거래:
-25.24 USD
총 수익:
168.14 USD (17 329 pips)
총 손실:
-129.43 USD (12 403 pips)
연속 최대 이익:
5 (9.08 USD)
연속 최대 이익:
56.21 USD (3)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
2.69%
최대 입금량:
9.07%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
51
평균 유지 시간:
33 분
회복 요인:
1.42
롱(주식매수):
32 (52.46%)
숏(주식차입매도):
29 (47.54%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
0.63 USD
평균 이익:
5.60 USD
평균 손실:
-4.18 USD
연속 최대 손실:
5 (-8.95 USD)
연속 최대 손실:
-27.28 USD (2)
월별 성장률:
19.86%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
24.50 USD
최대한의:
27.28 USD (13.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.45% (27.28 USD)
자본금별:
8.78% (18.84 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|61
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|4.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +55.83 USD
최악의 거래: -25 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +9.08 USD
연속 최대 손실: -8.95 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
20%
0
0
USD
USD
199
USD
USD
3
0%
61
49%
3%
1.29
0.63
USD
USD
13%
1:500