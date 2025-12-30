SignaleKategorien
Federico Bubica Hundt

Satoru Gojo

Federico Bubica Hundt
0 Bewertungen
2 Wochen
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
7
Gewinntrades:
4 (57.14%)
Verlusttrades:
3 (42.86%)
Bester Trade:
55.83 USD
Schlechtester Trade:
-25.24 USD
Bruttoprofit:
59.79 USD (6 047 pips)
Bruttoverlust:
-28.08 USD (2 756 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
3 (56.21 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
56.21 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.16
Long-Positionen:
7 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.13
Mathematische Gewinnerwartung:
4.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
14.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-27.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27.28 USD (2)
Wachstum pro Monat :
15.86%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
24.50 USD
Maximaler:
27.28 USD (13.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 32
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 3.3K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +55.83 USD
Schlechtester Trade: -25 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +56.21 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -27.28 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
Keine Bewertungen
2025.12.30 12:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.30 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 12:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
