Сигналы / MetaTrader 4 / Satoru Gojo
Federico Bubica Hundt

Satoru Gojo

Federico Bubica Hundt
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 16%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10
Прибыльных трейдов:
5 (50.00%)
Убыточных трейдов:
5 (50.00%)
Лучший трейд:
55.83 USD
Худший трейд:
-25.24 USD
Общая прибыль:
64.58 USD (6 544 pips)
Общий убыток:
-32.17 USD (3 130 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (56.21 USD)
Макс. прибыль в серии:
56.21 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
3.83%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.19
Длинных трейдов:
7 (70.00%)
Коротких трейдов:
3 (30.00%)
Профит фактор:
2.01
Мат. ожидание:
3.24 USD
Средняя прибыль:
12.92 USD
Средний убыток:
-6.43 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-27.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-27.28 USD (2)
Прирост в месяц:
16.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
24.50 USD
Максимальная:
27.28 USD (13.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.45% (27.28 USD)
По эквити:
0.47% (1.10 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 32
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +55.83 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +56.21 USD
Макс. убыток в серии: -27.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
еще 50...
Нет отзывов
2025.12.30 15:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.30 12:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.30 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 12:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
