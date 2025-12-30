- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
4 (50.00%)
Loss Trade:
4 (50.00%)
Best Trade:
55.83 USD
Worst Trade:
-25.24 USD
Profitto lordo:
59.79 USD (6 047 pips)
Perdita lorda:
-31.11 USD (3 041 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (56.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56.21 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
3.76%
Ultimo trade:
20 minuti fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.05
Long Trade:
7 (87.50%)
Short Trade:
1 (12.50%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
3.59 USD
Profitto medio:
14.95 USD
Perdita media:
-7.78 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-27.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.28 USD (2)
Crescita mensile:
14.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
24.50 USD
Massimale:
27.28 USD (13.45%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.45% (27.28 USD)
Per equità:
0.47% (1.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|29
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +55.83 USD
Worst Trade: -25 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +56.21 USD
Massima perdita consecutiva: -27.28 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
