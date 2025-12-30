SinaisSeções
Federico Bubica Hundt

Satoru Gojo

Federico Bubica Hundt
0 comentários
2 semanas
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN-2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
7
Negociações com lucro:
4 (57.14%)
Negociações com perda:
3 (42.86%)
Melhor negociação:
55.83 USD
Pior negociação:
-25.24 USD
Lucro bruto:
59.79 USD (6 047 pips)
Perda bruta:
-28.08 USD (2 756 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (56.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.21 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.16
Negociações longas:
7 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.13
Valor esperado:
4.53 USD
Lucro médio:
14.95 USD
Perda média:
-9.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-27.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.28 USD (2)
Crescimento mensal:
15.86%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24.50 USD
Máximo:
27.28 USD (13.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +55.83 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +56.21 USD
Máxima perda consecutiva: -27.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
Sem comentários
2025.12.30 12:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.30 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.30 12:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
