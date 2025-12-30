- Crescimento
Negociações:
7
Negociações com lucro:
4 (57.14%)
Negociações com perda:
3 (42.86%)
Melhor negociação:
55.83 USD
Pior negociação:
-25.24 USD
Lucro bruto:
59.79 USD (6 047 pips)
Perda bruta:
-28.08 USD (2 756 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (56.21 USD)
Máximo lucro consecutivo:
56.21 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.16
Negociações longas:
7 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.13
Valor esperado:
4.53 USD
Lucro médio:
14.95 USD
Perda média:
-9.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-27.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27.28 USD (2)
Crescimento mensal:
15.86%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
24.50 USD
Máximo:
27.28 USD (13.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|
|
|
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|32
|
|
|
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3.3K
|
|
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +55.83 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +56.21 USD
Máxima perda consecutiva: -27.28 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.08 × 12
|
ICMarketsSC-Live24
|0.13 × 45
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 53
|
ICMarketsSC-Live16
|0.62 × 39
|
ICMarketsSC-Live27
|0.78 × 80
|
ICMarketsSC-Live09
|0.79 × 29
|
BlackBullMarkets-Live
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-REAL
|0.92 × 135
|
BlueberryMarkets-Live
|0.94 × 51
|
EGlobalTrade-Classic3
|1.00 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.05 × 1102
|
ICMarketsSC-Live31
|1.24 × 92
|
TitanFX-03
|1.46 × 174
|
Exness-Real9
|1.63 × 82
|
TickmillEU-Live
|1.70 × 128
|
Axi-US07-Live
|1.76 × 159
|
Exness-Real7
|1.96 × 84
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|2.25 × 131
|
RoboForex-ECN
|2.31 × 524
