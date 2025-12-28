- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
469
利益トレード:
295 (62.89%)
損失トレード:
174 (37.10%)
ベストトレード:
2 649.36 USD
最悪のトレード:
-424.25 USD
総利益:
22 727.29 USD (168 900 pips)
総損失:
-3 491.61 USD (80 393 pips)
最大連続の勝ち:
42 (926.56 USD)
最大連続利益:
8 217.26 USD (12)
シャープレシオ:
0.21
取引アクティビティ:
0.89%
最大入金額:
5.61%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
54 分
リカバリーファクター:
22.81
長いトレード:
378 (80.60%)
短いトレード:
91 (19.40%)
プロフィットファクター:
6.51
期待されたペイオフ:
41.01 USD
平均利益:
77.04 USD
平均損失:
-20.07 USD
最大連続の負け:
27 (-309.41 USD)
最大連続損失:
-843.15 USD (20)
月間成長:
19.10%
アルゴリズム取引:
69%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
843.15 USD (0.72%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.72% (843.15 USD)
エクイティによる:
0.08% (92.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|468
|NDX
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|19K
|NDX
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|88K
|NDX
|164
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 649.36 USD
最悪のトレード: -424 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +926.56 USD
最大連続損失: -309.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
150 USD/月
19%
0
0
USD
USD
119K
USD
USD
6
69%
469
62%
1%
6.50
41.01
USD
USD
1%
1:200