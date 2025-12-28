- Crescimento
Negociações:
469
Negociações com lucro:
295 (62.89%)
Negociações com perda:
174 (37.10%)
Melhor negociação:
2 649.36 USD
Pior negociação:
-424.25 USD
Lucro bruto:
22 727.29 USD (168 900 pips)
Perda bruta:
-3 491.61 USD (80 393 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (926.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8 217.26 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.21
Atividade de negociação:
0.89%
Depósito máximo carregado:
5.61%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
54 minutos
Fator de recuperação:
22.81
Negociações longas:
378 (80.60%)
Negociações curtas:
91 (19.40%)
Fator de lucro:
6.51
Valor esperado:
41.01 USD
Lucro médio:
77.04 USD
Perda média:
-20.07 USD
Máximo de perdas consecutivas:
27 (-309.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-843.15 USD (20)
Crescimento mensal:
19.10%
Algotrading:
69%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
843.15 USD (0.72%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.72% (843.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.08% (92.78 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|468
|NDX
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|19K
|NDX
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|88K
|NDX
|164
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Melhor negociação: +2 649.36 USD
Pior negociação: -424 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +926.56 USD
Máxima perda consecutiva: -309.41 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
