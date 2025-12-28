SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / IrukitoGold
Ruben Casado Martin

IrukitoGold

Ruben Casado Martin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 150 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 19%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
469
Gewinntrades:
295 (62.89%)
Verlusttrades:
174 (37.10%)
Bester Trade:
2 649.36 USD
Schlechtester Trade:
-424.25 USD
Bruttoprofit:
22 727.29 USD (168 900 pips)
Bruttoverlust:
-3 491.61 USD (80 393 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (926.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8 217.26 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.21
Trading-Aktivität:
0.89%
Max deposit load:
5.61%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
54 Minuten
Erholungsfaktor:
22.81
Long-Positionen:
378 (80.60%)
Short-Positionen:
91 (19.40%)
Profit-Faktor:
6.51
Mathematische Gewinnerwartung:
41.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
77.04 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
27 (-309.41 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-843.15 USD (20)
Wachstum pro Monat :
19.10%
Algo-Trading:
69%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
843.15 USD (0.72%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.72% (843.15 USD)
Kapital:
0.08% (92.78 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 468
NDX 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 19K
NDX 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 88K
NDX 164
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 649.36 USD
Schlechtester Trade: -424 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +926.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -309.41 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Keine Bewertungen
2025.12.28 23:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
