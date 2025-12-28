SeñalesSecciones
Ruben Casado Martin

IrukitoGold

Ruben Casado Martin
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 19%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
469
Transacciones Rentables:
295 (62.89%)
Transacciones Irrentables:
174 (37.10%)
Mejor transacción:
2 649.36 USD
Peor transacción:
-424.25 USD
Beneficio Bruto:
22 727.29 USD (168 900 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 491.61 USD (80 393 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (926.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 217.26 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
0.89%
Carga máxima del depósito:
5.61%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
54 minutos
Factor de Recuperación:
22.81
Transacciones Largas:
378 (80.60%)
Transacciones Cortas:
91 (19.40%)
Factor de Beneficio:
6.51
Beneficio Esperado:
41.01 USD
Beneficio medio:
77.04 USD
Pérdidas medias:
-20.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-309.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-843.15 USD (20)
Crecimiento al mes:
19.10%
Trading algorítmico:
69%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
843.15 USD (0.72%)
Reducción relativa:
De balance:
0.72% (843.15 USD)
De fondos:
0.08% (92.78 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 468
NDX 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 19K
NDX 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 88K
NDX 164
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 649.36 USD
Peor transacción: -424 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +926.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -309.41 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
No hay comentarios
2025.12.28 23:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
IrukitoGold
150 USD al mes
19%
0
0
USD
119K
USD
6
69%
469
62%
1%
6.50
41.01
USD
1%
1:200
