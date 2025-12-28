- Incremento
Total de Trades:
469
Transacciones Rentables:
295 (62.89%)
Transacciones Irrentables:
174 (37.10%)
Mejor transacción:
2 649.36 USD
Peor transacción:
-424.25 USD
Beneficio Bruto:
22 727.29 USD (168 900 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 491.61 USD (80 393 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (926.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
8 217.26 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.21
Actividad comercial:
0.89%
Carga máxima del depósito:
5.61%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
54 minutos
Factor de Recuperación:
22.81
Transacciones Largas:
378 (80.60%)
Transacciones Cortas:
91 (19.40%)
Factor de Beneficio:
6.51
Beneficio Esperado:
41.01 USD
Beneficio medio:
77.04 USD
Pérdidas medias:
-20.07 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-309.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-843.15 USD (20)
Crecimiento al mes:
19.10%
Trading algorítmico:
69%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
843.15 USD (0.72%)
Reducción relativa:
De balance:
0.72% (843.15 USD)
De fondos:
0.08% (92.78 USD)
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|468
|NDX
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|19K
|NDX
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|88K
|NDX
|164
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +2 649.36 USD
Peor transacción: -424 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 20
Beneficio máximo consecutivo: +926.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -309.41 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
