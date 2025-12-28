- 자본
- 축소
트레이드:
529
이익 거래:
332 (62.75%)
손실 거래:
197 (37.24%)
최고의 거래:
2 649.36 USD
최악의 거래:
-424.25 USD
총 수익:
23 015.35 USD (182 001 pips)
총 손실:
-3 517.00 USD (81 716 pips)
연속 최대 이익:
42 (926.56 USD)
연속 최대 이익:
8 217.26 USD (12)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
2.47%
최대 입금량:
11.73%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
57
평균 유지 시간:
51 분
회복 요인:
23.13
롱(주식매수):
409 (77.32%)
숏(주식차입매도):
120 (22.68%)
수익 요인:
6.54
기대수익:
36.86 USD
평균 이익:
69.32 USD
평균 손실:
-17.85 USD
연속 최대 손실:
27 (-309.41 USD)
연속 최대 손실:
-843.15 USD (20)
월별 성장률:
6.57%
Algo 트레이딩:
73%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
843.15 USD (0.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.72% (843.15 USD)
자본금별:
0.08% (92.78 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|528
|NDX
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|19K
|NDX
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|100K
|NDX
|164
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 649.36 USD
최악의 거래: -424 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 20
연속 최대 이익: +926.56 USD
연속 최대 손실: -309.41 USD
