- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
469
Profit Trade:
295 (62.89%)
Loss Trade:
174 (37.10%)
Best Trade:
2 649.36 USD
Worst Trade:
-424.25 USD
Profitto lordo:
22 727.29 USD (168 900 pips)
Perdita lorda:
-3 491.61 USD (80 393 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (926.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 217.26 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
0.89%
Massimo carico di deposito:
5.61%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
22.81
Long Trade:
378 (80.60%)
Short Trade:
91 (19.40%)
Fattore di profitto:
6.51
Profitto previsto:
41.01 USD
Profitto medio:
77.04 USD
Perdita media:
-20.07 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-309.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-843.15 USD (20)
Crescita mensile:
19.10%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
843.15 USD (0.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.72% (843.15 USD)
Per equità:
0.08% (92.78 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|468
|NDX
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|19K
|NDX
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|88K
|NDX
|164
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 649.36 USD
Worst Trade: -424 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +926.56 USD
Massima perdita consecutiva: -309.41 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
150USD al mese
19%
0
0
USD
USD
119K
USD
USD
6
69%
469
62%
1%
6.50
41.01
USD
USD
1%
1:200