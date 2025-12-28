SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / IrukitoGold
Ruben Casado Martin

IrukitoGold

Ruben Casado Martin
0 recensioni
Affidabilità
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 150 USD al mese
crescita dal 2025 19%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
469
Profit Trade:
295 (62.89%)
Loss Trade:
174 (37.10%)
Best Trade:
2 649.36 USD
Worst Trade:
-424.25 USD
Profitto lordo:
22 727.29 USD (168 900 pips)
Perdita lorda:
-3 491.61 USD (80 393 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (926.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8 217.26 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
0.89%
Massimo carico di deposito:
5.61%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
54 minuti
Fattore di recupero:
22.81
Long Trade:
378 (80.60%)
Short Trade:
91 (19.40%)
Fattore di profitto:
6.51
Profitto previsto:
41.01 USD
Profitto medio:
77.04 USD
Perdita media:
-20.07 USD
Massime perdite consecutive:
27 (-309.41 USD)
Massima perdita consecutiva:
-843.15 USD (20)
Crescita mensile:
19.10%
Algo trading:
69%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
843.15 USD (0.72%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.72% (843.15 USD)
Per equità:
0.08% (92.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 468
NDX 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 19K
NDX 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 88K
NDX 164
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 649.36 USD
Worst Trade: -424 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +926.56 USD
Massima perdita consecutiva: -309.41 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Non ci sono recensioni
2025.12.28 23:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
