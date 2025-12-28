- 成长
交易:
469
盈利交易:
295 (62.89%)
亏损交易:
174 (37.10%)
最好交易:
2 649.36 USD
最差交易:
-424.25 USD
毛利:
22 727.29 USD (168 900 pips)
毛利亏损:
-3 491.61 USD (80 393 pips)
最大连续赢利:
42 (926.56 USD)
最大连续盈利:
8 217.26 USD (12)
夏普比率:
0.21
交易活动:
0.89%
最大入金加载:
5.61%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
54 分钟
采收率:
22.81
长期交易:
378 (80.60%)
短期交易:
91 (19.40%)
利润因子:
6.51
预期回报:
41.01 USD
平均利润:
77.04 USD
平均损失:
-20.07 USD
最大连续失误:
27 (-309.41 USD)
最大连续亏损:
-843.15 USD (20)
每月增长:
19.10%
算法交易:
69%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
843.15 USD (0.72%)
相对跌幅:
结余:
0.72% (843.15 USD)
净值:
0.08% (92.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|468
|NDX
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|19K
|NDX
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|88K
|NDX
|164
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 649.36 USD
最差交易: -424 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +926.56 USD
最大连续亏损: -309.41 USD
