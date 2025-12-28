- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
469
Прибыльных трейдов:
295 (62.89%)
Убыточных трейдов:
174 (37.10%)
Лучший трейд:
2 649.36 USD
Худший трейд:
-424.25 USD
Общая прибыль:
22 727.29 USD (168 900 pips)
Общий убыток:
-3 491.61 USD (80 393 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (926.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 217.26 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
0.89%
Макс. загрузка депозита:
5.61%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
22.81
Длинных трейдов:
378 (80.60%)
Коротких трейдов:
91 (19.40%)
Профит фактор:
6.51
Мат. ожидание:
41.01 USD
Средняя прибыль:
77.04 USD
Средний убыток:
-20.07 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-309.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-843.15 USD (20)
Прирост в месяц:
19.10%
Алготрейдинг:
69%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
843.15 USD (0.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.72% (843.15 USD)
По эквити:
0.08% (92.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|468
|NDX
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|19K
|NDX
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|88K
|NDX
|164
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
