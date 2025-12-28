СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / IrukitoGold
Ruben Casado Martin

IrukitoGold

Ruben Casado Martin
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 150 USD в месяц
прирост с 2025 19%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
469
Прибыльных трейдов:
295 (62.89%)
Убыточных трейдов:
174 (37.10%)
Лучший трейд:
2 649.36 USD
Худший трейд:
-424.25 USD
Общая прибыль:
22 727.29 USD (168 900 pips)
Общий убыток:
-3 491.61 USD (80 393 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (926.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
8 217.26 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
0.89%
Макс. загрузка депозита:
5.61%
Последний трейд:
11 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
22.81
Длинных трейдов:
378 (80.60%)
Коротких трейдов:
91 (19.40%)
Профит фактор:
6.51
Мат. ожидание:
41.01 USD
Средняя прибыль:
77.04 USD
Средний убыток:
-20.07 USD
Макс. серия проигрышей:
27 (-309.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-843.15 USD (20)
Прирост в месяц:
19.10%
Алготрейдинг:
69%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
843.15 USD (0.72%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.72% (843.15 USD)
По эквити:
0.08% (92.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 468
NDX 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 19K
NDX 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 88K
NDX 164
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 649.36 USD
Худший трейд: -424 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +926.56 USD
Макс. убыток в серии: -309.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Нет отзывов
2025.12.28 23:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.