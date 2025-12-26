- 成長
トレード:
37
利益トレード:
26 (70.27%)
損失トレード:
11 (29.73%)
ベストトレード:
12.08 USD
最悪のトレード:
-99.31 USD
総利益:
81.40 USD (74 639 pips)
総損失:
-361.36 USD (360 578 pips)
最大連続の勝ち:
8 (16.41 USD)
最大連続利益:
25.37 USD (4)
シャープレシオ:
-0.31
取引アクティビティ:
15.91%
最大入金額:
23.09%
最近のトレード:
20 時間前
1週間当たりの取引:
37
平均保有時間:
37 分
リカバリーファクター:
-0.81
長いトレード:
34 (91.89%)
短いトレード:
3 (8.11%)
プロフィットファクター:
0.23
期待されたペイオフ:
-7.57 USD
平均利益:
3.13 USD
平均損失:
-32.85 USD
最大連続の負け:
6 (-319.62 USD)
最大連続損失:
-319.62 USD (6)
月間成長:
-55.92%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
305.33 USD
最大の:
344.93 USD (63.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.85% (344.93 USD)
エクイティによる:
61.86% (311.99 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-280
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-286K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|5.67 × 27
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
|
RoboForex-ProCent-8
|116.25 × 128
Gold Trading Breakthrough:
- 3 EAs working on this account.
- Trading only Gold / XAUUSD
- A breakout EA with a small SL, open TP and a trailing SL.
- Second ea is a quick in and out scalper with a high winrate.
- Lastly, ea who works on a mean reversion strategy. (it does grid sometimes)
- No Recovery
- No Steplot
レビューなし