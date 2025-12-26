シグナルセクション
Gold Discovery
Arnold Reyes

Gold Discovery

Arnold Reyes
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -56%
Exness-Real17
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
37
利益トレード:
26 (70.27%)
損失トレード:
11 (29.73%)
ベストトレード:
12.08 USD
最悪のトレード:
-99.31 USD
総利益:
81.40 USD (74 639 pips)
総損失:
-361.36 USD (360 578 pips)
最大連続の勝ち:
8 (16.41 USD)
最大連続利益:
25.37 USD (4)
シャープレシオ:
-0.31
取引アクティビティ:
15.91%
最大入金額:
23.09%
最近のトレード:
20 時間前
1週間当たりの取引:
37
平均保有時間:
37 分
リカバリーファクター:
-0.81
長いトレード:
34 (91.89%)
短いトレード:
3 (8.11%)
プロフィットファクター:
0.23
期待されたペイオフ:
-7.57 USD
平均利益:
3.13 USD
平均損失:
-32.85 USD
最大連続の負け:
6 (-319.62 USD)
最大連続損失:
-319.62 USD (6)
月間成長:
-55.92%
アルゴリズム取引:
81%
残高によるドローダウン:
絶対:
305.33 USD
最大の:
344.93 USD (63.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
63.85% (344.93 USD)
エクイティによる:
61.86% (311.99 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -280
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -286K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
Gold Trading Breakthrough:

- 3 EAs working on this account.

- Trading only Gold / XAUUSD

- A breakout EA with a small SL, open TP and a trailing SL. 

- Second ea is a quick in and out scalper with a high winrate. 

- Lastly, ea who works on a mean reversion strategy.  (it does grid sometimes)

- No Recovery

- No Steplot


Good spreads, instant deposit and withdrawals:

https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml


You may contact me on Telegram:

t.me/rocketfinder




レビューなし
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 13:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 12:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 12:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 11:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 10:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 05:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 05:05
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.26 05:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 05:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
