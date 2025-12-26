- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
26 (70.27%)
Negociações com perda:
11 (29.73%)
Melhor negociação:
12.08 USD
Pior negociação:
-99.31 USD
Lucro bruto:
81.40 USD (74 639 pips)
Perda bruta:
-361.36 USD (360 578 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (16.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25.37 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.31
Atividade de negociação:
15.91%
Depósito máximo carregado:
23.09%
Último negócio:
20 horas atrás
Negociações por semana:
37
Tempo médio de espera:
37 minutos
Fator de recuperação:
-0.81
Negociações longas:
34 (91.89%)
Negociações curtas:
3 (8.11%)
Fator de lucro:
0.23
Valor esperado:
-7.57 USD
Lucro médio:
3.13 USD
Perda média:
-32.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-319.62 USD)
Máxima perda consecutiva:
-319.62 USD (6)
Crescimento mensal:
-55.92%
Algotrading:
81%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
305.33 USD
Máximo:
344.93 USD (63.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
63.85% (344.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
61.86% (311.99 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-280
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-286K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +12.08 USD
Pior negociação: -99 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +16.41 USD
Máxima perda consecutiva: -319.62 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|5.67 × 27
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
|
RoboForex-ProCent-8
|118.05 × 126
Gold Trading Breakthrough:
- 3 EAs working on this account.
- Trading only Gold / XAUUSD
- A breakout EA with a small SL, open TP and a trailing SL.
- Second ea is a quick in and out scalper with a high winrate.
- Lastly, ea who works on a mean reversion strategy. (it does grid sometimes)
- No Recovery
- No Steplot
Good spreads, instant deposit and withdrawals:
https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml
You may contact me on Telegram:
t.me/rocketfinder
Sem comentários