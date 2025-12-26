SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Gold Discovery
Arnold Reyes

Gold Discovery

Arnold Reyes
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -56%
Exness-Real17
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
37
Profit Trade:
26 (70.27%)
Loss Trade:
11 (29.73%)
Best Trade:
12.08 USD
Worst Trade:
-99.31 USD
Profitto lordo:
81.40 USD (74 639 pips)
Perdita lorda:
-361.36 USD (360 578 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (16.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.37 USD (4)
Indice di Sharpe:
-0.31
Attività di trading:
18.95%
Massimo carico di deposito:
23.09%
Ultimo trade:
17 minuti fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
-0.81
Long Trade:
34 (91.89%)
Short Trade:
3 (8.11%)
Fattore di profitto:
0.23
Profitto previsto:
-7.57 USD
Profitto medio:
3.13 USD
Perdita media:
-32.85 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-319.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-319.62 USD (6)
Crescita mensile:
-55.92%
Algo trading:
81%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
305.33 USD
Massimale:
344.93 USD (63.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.85% (344.93 USD)
Per equità:
61.86% (311.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -280
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -286K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12.08 USD
Worst Trade: -99 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +16.41 USD
Massima perdita consecutiva: -319.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
5.67 × 27
Exness-Real9
9.42 × 121
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
RoboForex-ProCent-8
109.56 × 100
Gold Trading Breakthrough:

- 3 EAs working on this account.

- Trading only Gold / XAUUSD

- A breakout EA with a small SL, open TP and a trailing SL. 

- Second ea is a quick in and out scalper with a high winrate. 

- Lastly, ea who works on a mean reversion strategy.  (it does grid sometimes)

- No Recovery

- No Steplot


Good spreads, instant deposit and withdrawals:

https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml


You may contact me on Telegram:

t.me/rocketfinder




Non ci sono recensioni
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 13:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 12:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 12:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 11:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 10:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 05:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 05:05
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.26 05:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 05:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gold Discovery
30USD al mese
-56%
0
0
USD
221
USD
1
81%
37
70%
19%
0.22
-7.57
USD
64%
1:500
