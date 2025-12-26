СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Discovery
Arnold Reyes

Gold Discovery

Arnold Reyes
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 -56%
Exness-Real17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
26 (70.27%)
Убыточных трейдов:
11 (29.73%)
Лучший трейд:
12.08 USD
Худший трейд:
-99.31 USD
Общая прибыль:
81.40 USD (74 639 pips)
Общий убыток:
-361.36 USD (360 578 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (16.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.37 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.31
Торговая активность:
15.91%
Макс. загрузка депозита:
23.09%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
-0.81
Длинных трейдов:
34 (91.89%)
Коротких трейдов:
3 (8.11%)
Профит фактор:
0.23
Мат. ожидание:
-7.57 USD
Средняя прибыль:
3.13 USD
Средний убыток:
-32.85 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-319.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-319.62 USD (6)
Прирост в месяц:
-55.92%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
305.33 USD
Максимальная:
344.93 USD (63.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.85% (344.93 USD)
По эквити:
61.86% (311.99 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -280
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -286K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +12.08 USD
Худший трейд: -99 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +16.41 USD
Макс. убыток в серии: -319.62 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
5.67 × 27
Exness-Real9
9.42 × 121
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
RoboForex-ProCent-8
113.64 × 115
Gold Trading Breakthrough:

- 3 EAs working on this account.

- Trading only Gold / XAUUSD

- A breakout EA with a small SL, open TP and a trailing SL. 

- Second ea is a quick in and out scalper with a high winrate. 

- Lastly, ea who works on a mean reversion strategy.  (it does grid sometimes)

- No Recovery

- No Steplot


Good spreads, instant deposit and withdrawals:

https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml


You may contact me on Telegram:

t.me/rocketfinder




Нет отзывов
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 13:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 12:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 12:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 11:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 10:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 05:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 05:05
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.26 05:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 05:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
