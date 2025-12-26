- Прирост
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
26 (70.27%)
Убыточных трейдов:
11 (29.73%)
Лучший трейд:
12.08 USD
Худший трейд:
-99.31 USD
Общая прибыль:
81.40 USD (74 639 pips)
Общий убыток:
-361.36 USD (360 578 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (16.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.37 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.31
Торговая активность:
15.91%
Макс. загрузка депозита:
23.09%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
-0.81
Длинных трейдов:
34 (91.89%)
Коротких трейдов:
3 (8.11%)
Профит фактор:
0.23
Мат. ожидание:
-7.57 USD
Средняя прибыль:
3.13 USD
Средний убыток:
-32.85 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-319.62 USD)
Макс. убыток в серии:
-319.62 USD (6)
Прирост в месяц:
-55.92%
Алготрейдинг:
81%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
305.33 USD
Максимальная:
344.93 USD (63.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
63.85% (344.93 USD)
По эквити:
61.86% (311.99 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-280
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-286K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +12.08 USD
Худший трейд: -99 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +16.41 USD
Макс. убыток в серии: -319.62 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real18
|5.67 × 27
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
|
RoboForex-ProCent-8
|113.64 × 115
Gold Trading Breakthrough:
- 3 EAs working on this account.
- Trading only Gold / XAUUSD
- A breakout EA with a small SL, open TP and a trailing SL.
- Second ea is a quick in and out scalper with a high winrate.
- Lastly, ea who works on a mean reversion strategy. (it does grid sometimes)
- No Recovery
- No Steplot
Good spreads, instant deposit and withdrawals:
https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml
You may contact me on Telegram:
t.me/rocketfinder
