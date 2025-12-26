SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gold Discovery
Arnold Reyes

Gold Discovery

Arnold Reyes
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -56%
Exness-Real17
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
37
Transacciones Rentables:
26 (70.27%)
Transacciones Irrentables:
11 (29.73%)
Mejor transacción:
12.08 USD
Peor transacción:
-99.31 USD
Beneficio Bruto:
81.40 USD (74 639 pips)
Pérdidas Brutas:
-361.36 USD (360 578 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (16.41 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
25.37 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.31
Actividad comercial:
15.91%
Carga máxima del depósito:
23.09%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
37
Tiempo medio de espera:
37 minutos
Factor de Recuperación:
-0.81
Transacciones Largas:
34 (91.89%)
Transacciones Cortas:
3 (8.11%)
Factor de Beneficio:
0.23
Beneficio Esperado:
-7.57 USD
Beneficio medio:
3.13 USD
Pérdidas medias:
-32.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-319.62 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-319.62 USD (6)
Crecimiento al mes:
-55.92%
Trading algorítmico:
81%
Reducción de balance:
Absoluto:
305.33 USD
Máxima:
344.93 USD (63.85%)
Reducción relativa:
De balance:
63.85% (344.93 USD)
De fondos:
61.86% (311.99 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 37
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -280
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -286K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +12.08 USD
Peor transacción: -99 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +16.41 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -319.62 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real18
5.67 × 27
Exness-Real9
9.42 × 121
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
RoboForex-ProCent-8
118.05 × 126
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Gold Trading Breakthrough:

- 3 EAs working on this account.

- Trading only Gold / XAUUSD

- A breakout EA with a small SL, open TP and a trailing SL. 

- Second ea is a quick in and out scalper with a high winrate. 

- Lastly, ea who works on a mean reversion strategy.  (it does grid sometimes)

- No Recovery

- No Steplot


Good spreads, instant deposit and withdrawals:

https://one.exnessonelink.com/a/hmsk4j12ml


You may contact me on Telegram:

t.me/rocketfinder




No hay comentarios
2025.12.29 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 18:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 13:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 13:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 12:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 12:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 11:11
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 10:08
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 10:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 05:05
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.26 05:05
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.26 05:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.26 05:05
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada