- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
18
利益トレード:
12 (66.66%)
損失トレード:
6 (33.33%)
ベストトレード:
63.04 USD
最悪のトレード:
-73.34 USD
総利益:
430.44 USD (22 514 pips)
総損失:
-191.12 USD (9 841 pips)
最大連続の勝ち:
5 (145.12 USD)
最大連続利益:
145.12 USD (5)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.37%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.69
長いトレード:
15 (83.33%)
短いトレード:
3 (16.67%)
プロフィットファクター:
2.25
期待されたペイオフ:
13.30 USD
平均利益:
35.87 USD
平均損失:
-31.85 USD
最大連続の負け:
3 (-88.81 USD)
最大連続損失:
-88.81 USD (3)
月間成長:
8.53%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
88.81 USD (3.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.00% (88.81 USD)
エクイティによる:
3.38% (102.78 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|GBPJPY
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|252
|GBPJPY
|-13
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|14K
|GBPJPY
|-967
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +63.04 USD
最悪のトレード: -73 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +145.12 USD
最大連続損失: -88.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
We trade using a method that we have automated into an EA for this Account
We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".
This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)
- Monthly Expected Return = 5%
- Annual Expected Return = 60%
- Drawdown Risk < 50%
- Margin Used per Trade = 1 - 2%
- Max. Open Margin Used = 30%
- Max. Drawdown 2000 pips
Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes
Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)
________________________________________________________________________________________
Our Media : http://linktr.ee/tradercentury
Platform : https://tradercentury.com/
レビューなし
