シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Exclusive EA Trader Century
Naufal Raihan Andayuri

Exclusive EA Trader Century

Naufal Raihan Andayuri
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 9%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
18
利益トレード:
12 (66.66%)
損失トレード:
6 (33.33%)
ベストトレード:
63.04 USD
最悪のトレード:
-73.34 USD
総利益:
430.44 USD (22 514 pips)
総損失:
-191.12 USD (9 841 pips)
最大連続の勝ち:
5 (145.12 USD)
最大連続利益:
145.12 USD (5)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.37%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.69
長いトレード:
15 (83.33%)
短いトレード:
3 (16.67%)
プロフィットファクター:
2.25
期待されたペイオフ:
13.30 USD
平均利益:
35.87 USD
平均損失:
-31.85 USD
最大連続の負け:
3 (-88.81 USD)
最大連続損失:
-88.81 USD (3)
月間成長:
8.53%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
88.81 USD (3.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.00% (88.81 USD)
エクイティによる:
3.38% (102.78 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 16
GBPJPY 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 252
GBPJPY -13
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 14K
GBPJPY -967
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +63.04 USD
最悪のトレード: -73 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +145.12 USD
最大連続損失: -88.81 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXNet-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
253 より多く...
We trade using a method that we have automated into an EA  for this Account

We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".

This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)

  • Monthly Expected Return = 5%
  • Annual Expected Return = 60%
  • Drawdown Risk < 50%
  • Margin Used per Trade = 1 - 2%
  • Max. Open Margin Used = 30%
  • Max. Drawdown 2000 pips

Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes

Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)


________________________________________________________________________________________


Our Media : http://linktr.ee/tradercentury

Platform : https://tradercentury.com/

レビューなし
2025.12.24 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 09:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
