- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16
盈利交易:
11 (68.75%)
亏损交易:
5 (31.25%)
最好交易:
63.04 USD
最差交易:
-73.34 USD
毛利:
394.20 USD (20 692 pips)
毛利亏损:
-167.50 USD (8 671 pips)
最大连续赢利:
5 (145.12 USD)
最大连续盈利:
145.12 USD (5)
夏普比率:
0.39
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.37%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.55
长期交易:
14 (87.50%)
短期交易:
2 (12.50%)
利润因子:
2.35
预期回报:
14.17 USD
平均利润:
35.84 USD
平均损失:
-33.50 USD
最大连续失误:
3 (-88.81 USD)
最大连续亏损:
-88.81 USD (3)
每月增长:
8.08%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
88.81 USD (3.00%)
相对跌幅:
结余:
3.00% (88.81 USD)
净值:
0.48% (14.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|GBPJPY
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|239
|GBPJPY
|-13
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|GBPJPY
|-967
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +63.04 USD
最差交易: -73 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +145.12 USD
最大连续亏损: -88.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 6
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Youtradefx-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
We trade using a method that we have automated into an EA for this Account
We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".
This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)
- Monthly Expected Return = 5%
- Annual Expected Return = 60%
- Drawdown Risk < 50%
- Margin Used per Trade = 1 - 2%
- Max. Open Margin Used = 30%
- Max. Drawdown 2000 pips
Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes
Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)
________________________________________________________________________________________
Our Media : http://linktr.ee/tradercentury
Platform : https://tradercentury.com/
没有评论
