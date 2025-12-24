СигналыРазделы
Naufal Raihan Andayuri

Exclusive EA Trader Century

Naufal Raihan Andayuri
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 3%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
23
Прибыльных трейдов:
14 (60.86%)
Убыточных трейдов:
9 (39.13%)
Лучший трейд:
63.04 USD
Худший трейд:
-77.80 USD
Общая прибыль:
471.50 USD (24 754 pips)
Общий убыток:
-380.36 USD (19 222 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (145.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
145.12 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.37%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.59
Длинных трейдов:
18 (78.26%)
Коротких трейдов:
5 (21.74%)
Профит фактор:
1.24
Мат. ожидание:
3.96 USD
Средняя прибыль:
33.68 USD
Средний убыток:
-42.26 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-88.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.04 USD (2)
Прирост в месяц:
3.25%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
153.94 USD (5.06%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.06% (153.94 USD)
По эквити:
3.68% (112.05 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 20
GBPJPY 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 98
GBPJPY -7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6K
GBPJPY -502
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +63.04 USD
Худший трейд: -78 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +145.12 USD
Макс. убыток в серии: -88.81 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXNet-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
еще 253...
We trade using a method that we have automated into an EA  for this Account

We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".

This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)

  • Monthly Expected Return = 5%
  • Annual Expected Return = 60%
  • Drawdown Risk < 50%
  • Margin Used per Trade = 1 - 2%
  • Max. Open Margin Used = 30%
  • Max. Drawdown 2000 pips

Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes

Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)


________________________________________________________________________________________


Our Media : http://linktr.ee/tradercentury

Platform : https://tradercentury.com/

Нет отзывов
2025.12.24 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 09:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Exclusive EA Trader Century
30 USD в месяц
3%
0
0
USD
2.9K
USD
2
100%
23
60%
100%
1.23
3.96
USD
5%
1:200
