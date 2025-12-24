- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
27
利益トレード:
18 (66.66%)
損失トレード:
9 (33.33%)
ベストトレード:
48.81 USD
最悪のトレード:
-24.26 USD
総利益:
411.82 USD (32 050 pips)
総損失:
-148.85 USD (12 898 pips)
最大連続の勝ち:
10 (324.61 USD)
最大連続利益:
324.61 USD (10)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
89.35%
最大入金額:
2.51%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
5.80
長いトレード:
18 (66.67%)
短いトレード:
9 (33.33%)
プロフィットファクター:
2.77
期待されたペイオフ:
9.74 USD
平均利益:
22.88 USD
平均損失:
-16.54 USD
最大連続の負け:
3 (-45.31 USD)
最大連続損失:
-45.31 USD (3)
月間成長:
10.47%
アルゴリズム取引:
66%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.95 USD
最大の:
45.31 USD (1.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.73% (43.70 USD)
エクイティによる:
8.20% (231.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|27
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|263
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +48.81 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +324.61 USD
最大連続損失: -45.31 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
We trade using a method that we have automated into an EA for this Account
We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".
This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)
- Monthly Expected Return = 5%
- Annual Expected Return = 60%
- Drawdown Risk < 50%
- Margin Used per Trade = 1 - 2%
- Max. Open Margin Used = 30%
- Max. Drawdown 2000 pips
Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes
Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)
________________________________________________________________________________________
Our Media : http://linktr.ee/tradercentury
Platform : https://tradercentury.com/
