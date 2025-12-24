СигналыРазделы
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century 3

Naufal Raihan Andayuri
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -8%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
48
Прибыльных трейдов:
23 (47.91%)
Убыточных трейдов:
25 (52.08%)
Лучший трейд:
48.81 USD
Худший трейд:
-77.80 USD
Общая прибыль:
535.79 USD (42 106 pips)
Общий убыток:
-728.87 USD (60 820 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (324.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
324.61 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.13
Торговая активность:
91.84%
Макс. загрузка депозита:
2.94%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
53
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
35 (72.92%)
Коротких трейдов:
13 (27.08%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-4.02 USD
Средняя прибыль:
23.30 USD
Средний убыток:
-29.15 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-328.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-328.32 USD (7)
Прирост в месяц:
-7.69%
Алготрейдинг:
77%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
193.08 USD
Максимальная:
501.36 USD (17.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.79% (501.36 USD)
По эквити:
8.22% (227.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 47
GBPJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -199
GBPJPY 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -19K
GBPJPY 465
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +48.81 USD
Худший трейд: -78 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +324.61 USD
Макс. убыток в серии: -328.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXNet-Real
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 6
MetasGroup-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real9
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
Youtradefx-Real
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
еще 253...
We trade using a method that we have automated into an EA  for this Account

We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".

This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)

  • Monthly Expected Return = 5%
  • Annual Expected Return = 60%
  • Drawdown Risk < 50%
  • Margin Used per Trade = 1 - 2%
  • Max. Open Margin Used = 30%
  • Max. Drawdown 2000 pips

Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes

Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)


________________________________________________________________________________________


Our Media : http://linktr.ee/tradercentury

Platform : https://tradercentury.com/

Нет отзывов
2025.12.29 01:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 17:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 17:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 16:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 16:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.24 16:29
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 10:23
Share of trading days is too low
2025.12.24 10:23
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.24 10:23
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.24 09:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 09:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.24 09:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.24 09:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 09:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
