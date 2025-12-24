- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
19
盈利交易:
15 (78.94%)
亏损交易:
4 (21.05%)
最好交易:
48.81 USD
最差交易:
-21.85 USD
毛利:
359.46 USD (28 713 pips)
毛利亏损:
-69.38 USD (6 218 pips)
最大连续赢利:
10 (324.61 USD)
最大连续盈利:
324.61 USD (10)
夏普比率:
0.63
交易活动:
84.89%
最大入金加载:
1.88%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
7 小时
采收率:
6.64
长期交易:
14 (73.68%)
短期交易:
5 (26.32%)
利润因子:
5.18
预期回报:
15.27 USD
平均利润:
23.96 USD
平均损失:
-17.35 USD
最大连续失误:
2 (-43.70 USD)
最大连续亏损:
-43.70 USD (2)
每月增长:
11.55%
算法交易:
68%
结余跌幅:
绝对:
20.95 USD
最大值:
43.70 USD (1.73%)
相对跌幅:
结余:
1.73% (43.70 USD)
净值:
1.36% (34.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|290
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|22K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +48.81 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +324.61 USD
最大连续亏损: -43.70 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
We trade using a method that we have automated into an EA for this Account
We just follow one simple method / system that so called "Counting probability".
This account only uses the breakout SnR which is very simple (follow the trend)
- Monthly Expected Return = 5%
- Annual Expected Return = 60%
- Drawdown Risk < 50%
- Margin Used per Trade = 1 - 2%
- Max. Open Margin Used = 30%
- Max. Drawdown 2000 pips
Better use broker with swap free, It can be long holding position sometimes
Start Lot minimum recommedation 0.01 per $500 (2% margin used with 1:100 Leverage)
________________________________________________________________________________________
Our Media : http://linktr.ee/tradercentury
Platform : https://tradercentury.com/
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
12%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
1
68%
19
78%
85%
5.18
15.27
USD
USD
2%
1:200