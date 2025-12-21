シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / BTC One Percent Daily
Hendrawan Putra

BTC One Percent Daily

Hendrawan Putra
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 8%
Exness-Real33
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
22
利益トレード:
19 (86.36%)
損失トレード:
3 (13.64%)
ベストトレード:
2.85 USD
最悪のトレード:
-4.90 USD
総利益:
29.31 USD (277 572 pips)
総損失:
-5.81 USD (58 063 pips)
最大連続の勝ち:
13 (21.00 USD)
最大連続利益:
21.00 USD (13)
シャープレシオ:
0.68
取引アクティビティ:
29.56%
最大入金額:
2.09%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
4.63
長いトレード:
21 (95.45%)
短いトレード:
1 (4.55%)
プロフィットファクター:
5.04
期待されたペイオフ:
1.07 USD
平均利益:
1.54 USD
平均損失:
-1.94 USD
最大連続の負け:
2 (-5.08 USD)
最大連続損失:
-5.08 USD (2)
月間成長:
7.71%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5.08 USD (1.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.52% (4.90 USD)
エクイティによる:
8.75% (28.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 20
ETHUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 22
ETHUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 218K
ETHUSD 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.85 USD
最悪のトレード: -5 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +21.00 USD
最大連続損失: -5.08 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real29
1.27 × 11
Exness-Real16
1.89 × 28
I mostly trade BTCUSD and occasionally XAUUSD. I prefer a safe and disciplined approach with no greed. My daily target is around 1%, although it can be higher depending on market conditions.

It is better to start with a minimum capital of USD 500. Under normal conditions, the drawdown does not exceed 5%.
In a worst case scenario, an account of USD 500 can safely withstand up to USD 10,000-15,000 (BTCUSD) in reverse movement from the open position. 

Please look for a broker that offers very tight spreads.





レビューなし
2025.12.21 23:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 13:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.21 13:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 13:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
