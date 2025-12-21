- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|151K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-Real29
|1.27 × 11
|
Exness-Real16
|1.89 × 28
I mostly trade BTCUSD and occasionally XAUUSD. I prefer a safe and disciplined approach with no greed. My daily target is around 1%, although it can be higher depending on market conditions.
It is better to start with a minimum capital of USD 500. Under normal conditions, the drawdown does not exceed 5%.
In a worst case scenario, an account of USD 500 can safely withstand up to USD 10,000-15,000 (BTCUSD) in reverse movement from the open position.
Please look for a broker that offers very tight spreads.
