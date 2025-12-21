- Прирост
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|17
|ETHUSD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|19
|ETHUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|183K
|ETHUSD
|1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real29
|1.27 × 11
|
Exness-Real16
|1.89 × 28
I mostly trade BTCUSD and occasionally XAUUSD. I prefer a safe and disciplined approach with no greed. My daily target is around 1%, although it can be higher depending on market conditions.
It is better to start with a minimum capital of USD 500. Under normal conditions, the drawdown does not exceed 5%.
In a worst case scenario, an account of USD 500 can safely withstand up to USD 10,000-15,000 (BTCUSD) in reverse movement from the open position.
Please look for a broker that offers very tight spreads.
