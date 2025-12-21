СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BTC One Percent Daily
Hendrawan Putra

BTC One Percent Daily

Hendrawan Putra
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 7%
Exness-Real33
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
19
Прибыльных трейдов:
17 (89.47%)
Убыточных трейдов:
2 (10.53%)
Лучший трейд:
2.85 USD
Худший трейд:
-4.90 USD
Общая прибыль:
25.06 USD (234 978 pips)
Общий убыток:
-5.08 USD (50 775 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (21.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.00 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.66
Торговая активность:
15.24%
Макс. загрузка депозита:
2.09%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.93
Длинных трейдов:
19 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.93
Мат. ожидание:
1.05 USD
Средняя прибыль:
1.47 USD
Средний убыток:
-2.54 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-5.08 USD)
Макс. убыток в серии:
-5.08 USD (2)
Прирост в месяц:
6.55%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5.08 USD (1.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.52% (4.90 USD)
По эквити:
2.13% (6.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 17
ETHUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 19
ETHUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 183K
ETHUSD 1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.85 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +21.00 USD
Макс. убыток в серии: -5.08 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real29
1.27 × 11
Exness-Real16
1.89 × 28
I mostly trade BTCUSD and occasionally XAUUSD. I prefer a safe and disciplined approach with no greed. My daily target is around 1%, although it can be higher depending on market conditions.

It is better to start with a minimum capital of USD 500. Under normal conditions, the drawdown does not exceed 5%.
In a worst case scenario, an account of USD 500 can safely withstand up to USD 10,000-15,000 (BTCUSD) in reverse movement from the open position. 

Please look for a broker that offers very tight spreads.





Нет отзывов
2025.12.21 23:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 13:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.21 13:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 13:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
