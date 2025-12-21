SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BTC One Percent Daily
Heiidrawan Putra

BTC One Percent Daily

Heiidrawan Putra
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
Exness-Real33
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
11 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.85 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
17.03 USD (170 181 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
11 (17.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17.03 USD (11)
Sharpe oranı:
1.90
Alım-satım etkinliği:
1.36%
Maks. mevduat yükü:
0.70%
En son işlem:
23 dakika önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
11 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
1.55 USD
Ortalama kâr:
1.55 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
5.57%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 11
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 170K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.85 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +17.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
1.27 × 11
Exness-Real16
1.89 × 28
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

I mostly trade BTCUSD and occasionally XAUUSD. I prefer a safe and disciplined approach with no greed. My daily target is around 1%, although it can be higher depending on market conditions.

It is better to start with a minimum capital of USD 500. Under normal conditions, the drawdown does not exceed 5%.
In a worst case scenario, an account of USD 500 can safely withstand up to USD 10,000-15,000 (BTCUSD) in reverse movement from the open position. 

Please look for a broker that offers very tight spreads.





İnceleme yok
2025.12.21 23:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 13:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.21 13:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 13:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BTC One Percent Daily
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
319
USD
1
100%
11
100%
1%
n/a
1.55
USD
0%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.