BTC One Percent Daily
Hendrawan Putra

BTC One Percent Daily

Hendrawan Putra
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 8%
Exness-Real33
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
22
Negociações com lucro:
19 (86.36%)
Negociações com perda:
3 (13.64%)
Melhor negociação:
2.85 USD
Pior negociação:
-4.90 USD
Lucro bruto:
29.31 USD (277 572 pips)
Perda bruta:
-5.81 USD (58 063 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (21.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
21.00 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.68
Atividade de negociação:
29.56%
Depósito máximo carregado:
2.09%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
4.63
Negociações longas:
21 (95.45%)
Negociações curtas:
1 (4.55%)
Fator de lucro:
5.04
Valor esperado:
1.07 USD
Lucro médio:
1.54 USD
Perda média:
-1.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-5.08 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5.08 USD (2)
Crescimento mensal:
7.71%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5.08 USD (1.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.52% (4.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.75% (28.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 20
ETHUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 22
ETHUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 218K
ETHUSD 1.4K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.85 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +21.00 USD
Máxima perda consecutiva: -5.08 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real29
1.27 × 11
Exness-Real16
1.89 × 28
I mostly trade BTCUSD and occasionally XAUUSD. I prefer a safe and disciplined approach with no greed. My daily target is around 1%, although it can be higher depending on market conditions.

It is better to start with a minimum capital of USD 500. Under normal conditions, the drawdown does not exceed 5%.
In a worst case scenario, an account of USD 500 can safely withstand up to USD 10,000-15,000 (BTCUSD) in reverse movement from the open position. 

Please look for a broker that offers very tight spreads.





Sem comentários
2025.12.21 23:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.21 13:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.21 13:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 13:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
