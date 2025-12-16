シグナルセクション
Valentin Woite

CORE 10 VENUS

Valentin Woite
レビュー0件
信頼性
2週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 46%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
125
利益トレード:
109 (87.20%)
損失トレード:
16 (12.80%)
ベストトレード:
31.28 EUR
最悪のトレード:
-15.61 EUR
総利益:
333.23 EUR (13 222 pips)
総損失:
-104.42 EUR (6 015 pips)
最大連続の勝ち:
21 (43.92 EUR)
最大連続利益:
43.92 EUR (21)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
99.67%
最大入金額:
49.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
73
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
12.97
長いトレード:
62 (49.60%)
短いトレード:
63 (50.40%)
プロフィットファクター:
3.19
期待されたペイオフ:
1.83 EUR
平均利益:
3.06 EUR
平均損失:
-6.53 EUR
最大連続の負け:
2 (-17.64 EUR)
最大連続損失:
-17.64 EUR (2)
月間成長:
45.76%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
17.64 EUR (2.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.55% (13.65 EUR)
エクイティによる:
49.16% (357.30 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 15
EURJPY 13
AUDJPY 11
NZDJPY 11
EURCAD 10
CADJPY 10
USDCAD 10
EURGBP 8
GBPUSD 8
AUDUSD 7
EURUSD 6
NZDUSD 5
NZDCAD 5
AUDCAD 4
EURAUD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 28
EURJPY 28
AUDJPY 24
NZDJPY 22
EURCAD 14
CADJPY 21
USDCAD 16
EURGBP 21
GBPUSD 22
AUDUSD 21
EURUSD 14
NZDUSD 13
NZDCAD 8
AUDCAD 6
EURAUD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 429
EURJPY 51
AUDJPY 484
NZDJPY 437
EURCAD 670
CADJPY 214
USDCAD 914
EURGBP 749
GBPUSD 440
AUDUSD 757
EURUSD 583
NZDUSD 467
NZDCAD 466
AUDCAD 353
EURAUD 193
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +31.28 EUR
最悪のトレード: -16 EUR
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +43.92 EUR
最大連続損失: -17.64 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
レビューなし
