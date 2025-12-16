- 成長
トレード:
125
利益トレード:
109 (87.20%)
損失トレード:
16 (12.80%)
ベストトレード:
31.28 EUR
最悪のトレード:
-15.61 EUR
総利益:
333.23 EUR (13 222 pips)
総損失:
-104.42 EUR (6 015 pips)
最大連続の勝ち:
21 (43.92 EUR)
最大連続利益:
43.92 EUR (21)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
99.67%
最大入金額:
49.52%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
73
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
12.97
長いトレード:
62 (49.60%)
短いトレード:
63 (50.40%)
プロフィットファクター:
3.19
期待されたペイオフ:
1.83 EUR
平均利益:
3.06 EUR
平均損失:
-6.53 EUR
最大連続の負け:
2 (-17.64 EUR)
最大連続損失:
-17.64 EUR (2)
月間成長:
45.76%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
17.64 EUR (2.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.55% (13.65 EUR)
エクイティによる:
49.16% (357.30 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|EURJPY
|13
|AUDJPY
|11
|NZDJPY
|11
|EURCAD
|10
|CADJPY
|10
|USDCAD
|10
|EURGBP
|8
|GBPUSD
|8
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|5
|NZDCAD
|5
|AUDCAD
|4
|EURAUD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|28
|EURJPY
|28
|AUDJPY
|24
|NZDJPY
|22
|EURCAD
|14
|CADJPY
|21
|USDCAD
|16
|EURGBP
|21
|GBPUSD
|22
|AUDUSD
|21
|EURUSD
|14
|NZDUSD
|13
|NZDCAD
|8
|AUDCAD
|6
|EURAUD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|429
|EURJPY
|51
|AUDJPY
|484
|NZDJPY
|437
|EURCAD
|670
|CADJPY
|214
|USDCAD
|914
|EURGBP
|749
|GBPUSD
|440
|AUDUSD
|757
|EURUSD
|583
|NZDUSD
|467
|NZDCAD
|466
|AUDCAD
|353
|EURAUD
|193
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
ベストトレード: +31.28 EUR
最悪のトレード: -16 EUR
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +43.92 EUR
最大連続損失: -17.64 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
