Trades insgesamt:
138
Gewinntrades:
121 (87.68%)
Verlusttrades:
17 (12.32%)
Bester Trade:
31.28 EUR
Schlechtester Trade:
-15.61 EUR
Bruttoprofit:
349.09 EUR (14 653 pips)
Bruttoverlust:
-109.15 EUR (6 203 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (18.42 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
43.92 EUR (21)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
99.67%
Max deposit load:
49.52%
Letzter Trade:
19 Minuten
Trades pro Woche:
76
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
13.60
Long-Positionen:
68 (49.28%)
Short-Positionen:
70 (50.72%)
Profit-Faktor:
3.20
Mathematische Gewinnerwartung:
1.74 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.89 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-6.42 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-17.64 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17.64 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
47.99%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
17.64 EUR (2.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.55% (13.65 EUR)
Kapital:
51.19% (373.64 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|17
|EURJPY
|14
|AUDJPY
|12
|NZDJPY
|12
|EURCAD
|11
|CADJPY
|11
|USDCAD
|10
|EURGBP
|10
|GBPUSD
|8
|AUDUSD
|7
|NZDUSD
|7
|EURUSD
|7
|NZDCAD
|5
|AUDCAD
|4
|EURAUD
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|29
|EURJPY
|29
|AUDJPY
|25
|NZDJPY
|23
|EURCAD
|15
|CADJPY
|22
|USDCAD
|16
|EURGBP
|23
|GBPUSD
|22
|AUDUSD
|21
|NZDUSD
|18
|EURUSD
|15
|NZDCAD
|8
|AUDCAD
|6
|EURAUD
|4
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|612
|EURJPY
|141
|AUDJPY
|578
|NZDJPY
|581
|EURCAD
|760
|CADJPY
|301
|USDCAD
|914
|EURGBP
|963
|GBPUSD
|440
|AUDUSD
|757
|NZDUSD
|626
|EURUSD
|676
|NZDCAD
|466
|AUDCAD
|353
|EURAUD
|282
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Bester Trade: +31.28 EUR
Schlechtester Trade: -16 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.42 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.64 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
Keine Bewertungen
