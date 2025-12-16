SignaleKategorien
Valentin Woite

CORE 10 VENUS

Valentin Woite
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 48%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
138
Gewinntrades:
121 (87.68%)
Verlusttrades:
17 (12.32%)
Bester Trade:
31.28 EUR
Schlechtester Trade:
-15.61 EUR
Bruttoprofit:
349.09 EUR (14 653 pips)
Bruttoverlust:
-109.15 EUR (6 203 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (18.42 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
43.92 EUR (21)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
99.67%
Max deposit load:
49.52%
Letzter Trade:
19 Minuten
Trades pro Woche:
76
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
13.60
Long-Positionen:
68 (49.28%)
Short-Positionen:
70 (50.72%)
Profit-Faktor:
3.20
Mathematische Gewinnerwartung:
1.74 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.89 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-6.42 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-17.64 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-17.64 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
47.99%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
17.64 EUR (2.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.55% (13.65 EUR)
Kapital:
51.19% (373.64 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 17
EURJPY 14
AUDJPY 12
NZDJPY 12
EURCAD 11
CADJPY 11
USDCAD 10
EURGBP 10
GBPUSD 8
AUDUSD 7
NZDUSD 7
EURUSD 7
NZDCAD 5
AUDCAD 4
EURAUD 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 29
EURJPY 29
AUDJPY 25
NZDJPY 23
EURCAD 15
CADJPY 22
USDCAD 16
EURGBP 23
GBPUSD 22
AUDUSD 21
NZDUSD 18
EURUSD 15
NZDCAD 8
AUDCAD 6
EURAUD 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 612
EURJPY 141
AUDJPY 578
NZDJPY 581
EURCAD 760
CADJPY 301
USDCAD 914
EURGBP 963
GBPUSD 440
AUDUSD 757
NZDUSD 626
EURUSD 676
NZDCAD 466
AUDCAD 353
EURAUD 282
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +31.28 EUR
Schlechtester Trade: -16 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +18.42 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -17.64 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
Keine Bewertungen
2025.12.29 09:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 04:14
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 21:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 20:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 19:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 22:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 18:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Share of trading days is too low
