Valentin Woite

CORE 10 VENUS

Valentin Woite
Fiabilidad
2 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 46%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
125
Transacciones Rentables:
109 (87.20%)
Transacciones Irrentables:
16 (12.80%)
Mejor transacción:
31.28 EUR
Peor transacción:
-15.61 EUR
Beneficio Bruto:
333.23 EUR (13 222 pips)
Pérdidas Brutas:
-104.42 EUR (6 015 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (43.92 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
43.92 EUR (21)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
99.67%
Carga máxima del depósito:
49.52%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
73
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
12.97
Transacciones Largas:
62 (49.60%)
Transacciones Cortas:
63 (50.40%)
Factor de Beneficio:
3.19
Beneficio Esperado:
1.83 EUR
Beneficio medio:
3.06 EUR
Pérdidas medias:
-6.53 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-17.64 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.64 EUR (2)
Crecimiento al mes:
45.76%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
17.64 EUR (2.59%)
Reducción relativa:
De balance:
2.55% (13.65 EUR)
De fondos:
49.16% (357.30 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 15
EURJPY 13
AUDJPY 11
NZDJPY 11
EURCAD 10
CADJPY 10
USDCAD 10
EURGBP 8
GBPUSD 8
AUDUSD 7
EURUSD 6
NZDUSD 5
NZDCAD 5
AUDCAD 4
EURAUD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 28
EURJPY 28
AUDJPY 24
NZDJPY 22
EURCAD 14
CADJPY 21
USDCAD 16
EURGBP 21
GBPUSD 22
AUDUSD 21
EURUSD 14
NZDUSD 13
NZDCAD 8
AUDCAD 6
EURAUD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 429
EURJPY 51
AUDJPY 484
NZDJPY 437
EURCAD 670
CADJPY 214
USDCAD 914
EURGBP 749
GBPUSD 440
AUDUSD 757
EURUSD 583
NZDUSD 467
NZDCAD 466
AUDCAD 353
EURAUD 193
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +31.28 EUR
Peor transacción: -16 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +43.92 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -17.64 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
2025.12.23 21:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 20:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 19:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 22:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 18:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Share of trading days is too low
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 11:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
