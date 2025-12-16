- Incremento
Total de Trades:
125
Transacciones Rentables:
109 (87.20%)
Transacciones Irrentables:
16 (12.80%)
Mejor transacción:
31.28 EUR
Peor transacción:
-15.61 EUR
Beneficio Bruto:
333.23 EUR (13 222 pips)
Pérdidas Brutas:
-104.42 EUR (6 015 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (43.92 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
43.92 EUR (21)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
99.67%
Carga máxima del depósito:
49.52%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
73
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
12.97
Transacciones Largas:
62 (49.60%)
Transacciones Cortas:
63 (50.40%)
Factor de Beneficio:
3.19
Beneficio Esperado:
1.83 EUR
Beneficio medio:
3.06 EUR
Pérdidas medias:
-6.53 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-17.64 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-17.64 EUR (2)
Crecimiento al mes:
45.76%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
17.64 EUR (2.59%)
Reducción relativa:
De balance:
2.55% (13.65 EUR)
De fondos:
49.16% (357.30 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|EURJPY
|13
|AUDJPY
|11
|NZDJPY
|11
|EURCAD
|10
|CADJPY
|10
|USDCAD
|10
|EURGBP
|8
|GBPUSD
|8
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|5
|NZDCAD
|5
|AUDCAD
|4
|EURAUD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|28
|EURJPY
|28
|AUDJPY
|24
|NZDJPY
|22
|EURCAD
|14
|CADJPY
|21
|USDCAD
|16
|EURGBP
|21
|GBPUSD
|22
|AUDUSD
|21
|EURUSD
|14
|NZDUSD
|13
|NZDCAD
|8
|AUDCAD
|6
|EURAUD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|429
|EURJPY
|51
|AUDJPY
|484
|NZDJPY
|437
|EURCAD
|670
|CADJPY
|214
|USDCAD
|914
|EURGBP
|749
|GBPUSD
|440
|AUDUSD
|757
|EURUSD
|583
|NZDUSD
|467
|NZDCAD
|466
|AUDCAD
|353
|EURAUD
|193
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +31.28 EUR
Peor transacción: -16 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +43.92 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -17.64 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
