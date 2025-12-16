信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CORE 11 VENUS
Valentin Woite

CORE 11 VENUS

Valentin Woite
0条评论
可靠性
2
0 / 0 USD
增长自 2025 44%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
114
盈利交易:
98 (85.96%)
亏损交易:
16 (14.04%)
最好交易:
31.28 EUR
最差交易:
-15.61 EUR
毛利:
326.46 EUR (12 167 pips)
毛利亏损:
-104.42 EUR (6 015 pips)
最大连续赢利:
21 (43.92 EUR)
最大连续盈利:
43.92 EUR (21)
夏普比率:
0.31
交易活动:
99.67%
最大入金加载:
49.52%
最近交易:
47 几分钟前
每周交易:
78
平均持有时间:
15 小时
采收率:
12.59
长期交易:
58 (50.88%)
短期交易:
56 (49.12%)
利润因子:
3.13
预期回报:
1.95 EUR
平均利润:
3.33 EUR
平均损失:
-6.53 EUR
最大连续失误:
2 (-17.64 EUR)
最大连续亏损:
-17.64 EUR (2)
每月增长:
44.41%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
17.64 EUR (2.59%)
相对跌幅:
结余:
2.55% (13.65 EUR)
净值:
43.40% (310.22 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 14
EURJPY 13
NZDJPY 11
AUDJPY 10
EURCAD 9
CADJPY 9
USDCAD 8
AUDUSD 7
GBPUSD 7
EURGBP 6
NZDUSD 5
EURUSD 5
NZDCAD 4
AUDCAD 4
EURAUD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 27
EURJPY 28
NZDJPY 22
AUDJPY 23
EURCAD 14
CADJPY 21
USDCAD 15
AUDUSD 21
GBPUSD 21
EURGBP 18
NZDUSD 13
EURUSD 13
NZDCAD 7
AUDCAD 6
EURAUD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 331
EURJPY 51
NZDJPY 437
AUDJPY 390
EURCAD 577
CADJPY 121
USDCAD 732
AUDUSD 757
GBPUSD 348
EURGBP 553
NZDUSD 467
EURUSD 474
NZDCAD 368
AUDCAD 353
EURAUD 193
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +31.28 EUR
最差交易: -16 EUR
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +43.92 EUR
最大连续亏损: -17.64 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
没有评论
2025.12.23 21:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 20:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 19:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 22:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 18:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Share of trading days is too low
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 11:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
