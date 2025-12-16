- 成长
交易:
114
盈利交易:
98 (85.96%)
亏损交易:
16 (14.04%)
最好交易:
31.28 EUR
最差交易:
-15.61 EUR
毛利:
326.46 EUR (12 167 pips)
毛利亏损:
-104.42 EUR (6 015 pips)
最大连续赢利:
21 (43.92 EUR)
最大连续盈利:
43.92 EUR (21)
夏普比率:
0.31
交易活动:
99.67%
最大入金加载:
49.52%
最近交易:
47 几分钟前
每周交易:
78
平均持有时间:
15 小时
采收率:
12.59
长期交易:
58 (50.88%)
短期交易:
56 (49.12%)
利润因子:
3.13
预期回报:
1.95 EUR
平均利润:
3.33 EUR
平均损失:
-6.53 EUR
最大连续失误:
2 (-17.64 EUR)
最大连续亏损:
-17.64 EUR (2)
每月增长:
44.41%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
17.64 EUR (2.59%)
相对跌幅:
结余:
2.55% (13.65 EUR)
净值:
43.40% (310.22 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|14
|EURJPY
|13
|NZDJPY
|11
|AUDJPY
|10
|EURCAD
|9
|CADJPY
|9
|USDCAD
|8
|AUDUSD
|7
|GBPUSD
|7
|EURGBP
|6
|NZDUSD
|5
|EURUSD
|5
|NZDCAD
|4
|AUDCAD
|4
|EURAUD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|27
|EURJPY
|28
|NZDJPY
|22
|AUDJPY
|23
|EURCAD
|14
|CADJPY
|21
|USDCAD
|15
|AUDUSD
|21
|GBPUSD
|21
|EURGBP
|18
|NZDUSD
|13
|EURUSD
|13
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|6
|EURAUD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|331
|EURJPY
|51
|NZDJPY
|437
|AUDJPY
|390
|EURCAD
|577
|CADJPY
|121
|USDCAD
|732
|AUDUSD
|757
|GBPUSD
|348
|EURGBP
|553
|NZDUSD
|467
|EURUSD
|474
|NZDCAD
|368
|AUDCAD
|353
|EURAUD
|193
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.28 EUR
最差交易: -16 EUR
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +43.92 EUR
最大连续亏损: -17.64 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
没有评论