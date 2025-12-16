СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / CORE 11 VENUS
Valentin Woite

CORE 11 VENUS

Valentin Woite
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 43%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
105
Прибыльных трейдов:
90 (85.71%)
Убыточных трейдов:
15 (14.29%)
Лучший трейд:
31.28 EUR
Худший трейд:
-15.61 EUR
Общая прибыль:
318.30 EUR (11 193 pips)
Общий убыток:
-102.53 EUR (5 730 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (43.92 EUR)
Макс. прибыль в серии:
43.92 EUR (21)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
99.67%
Макс. загрузка депозита:
49.52%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
105
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
12.23
Длинных трейдов:
54 (51.43%)
Коротких трейдов:
51 (48.57%)
Профит фактор:
3.10
Мат. ожидание:
2.05 EUR
Средняя прибыль:
3.54 EUR
Средний убыток:
-6.84 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-17.64 EUR)
Макс. убыток в серии:
-17.64 EUR (2)
Прирост в месяц:
43.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
17.64 EUR (2.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.55% (13.65 EUR)
По эквити:
43.40% (310.22 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 13
EURJPY 12
NZDJPY 10
AUDJPY 9
CADJPY 8
USDCAD 8
EURCAD 7
AUDUSD 7
EURGBP 6
GBPUSD 6
NZDUSD 5
EURUSD 5
NZDCAD 4
AUDCAD 3
EURAUD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 27
EURJPY 28
NZDJPY 22
AUDJPY 23
CADJPY 20
USDCAD 15
EURCAD 11
AUDUSD 21
EURGBP 18
GBPUSD 19
NZDUSD 13
EURUSD 13
NZDCAD 7
AUDCAD 5
EURAUD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 227
EURJPY -43
NZDJPY 346
AUDJPY 299
CADJPY 28
USDCAD 732
EURCAD 643
AUDUSD 757
EURGBP 553
GBPUSD 156
NZDUSD 467
EURUSD 474
NZDCAD 368
AUDCAD 263
EURAUD 193
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.28 EUR
Худший трейд: -16 EUR
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +43.92 EUR
Макс. убыток в серии: -17.64 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
Нет отзывов
2025.12.23 21:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 20:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 19:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 22:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 18:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Share of trading days is too low
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 11:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
