Всего трейдов:
105
Прибыльных трейдов:
90 (85.71%)
Убыточных трейдов:
15 (14.29%)
Лучший трейд:
31.28 EUR
Худший трейд:
-15.61 EUR
Общая прибыль:
318.30 EUR (11 193 pips)
Общий убыток:
-102.53 EUR (5 730 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (43.92 EUR)
Макс. прибыль в серии:
43.92 EUR (21)
Коэффициент Шарпа:
0.32
Торговая активность:
99.67%
Макс. загрузка депозита:
49.52%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
105
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
12.23
Длинных трейдов:
54 (51.43%)
Коротких трейдов:
51 (48.57%)
Профит фактор:
3.10
Мат. ожидание:
2.05 EUR
Средняя прибыль:
3.54 EUR
Средний убыток:
-6.84 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-17.64 EUR)
Макс. убыток в серии:
-17.64 EUR (2)
Прирост в месяц:
43.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
17.64 EUR (2.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.55% (13.65 EUR)
По эквити:
43.40% (310.22 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|13
|EURJPY
|12
|NZDJPY
|10
|AUDJPY
|9
|CADJPY
|8
|USDCAD
|8
|EURCAD
|7
|AUDUSD
|7
|EURGBP
|6
|GBPUSD
|6
|NZDUSD
|5
|EURUSD
|5
|NZDCAD
|4
|AUDCAD
|3
|EURAUD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|27
|EURJPY
|28
|NZDJPY
|22
|AUDJPY
|23
|CADJPY
|20
|USDCAD
|15
|EURCAD
|11
|AUDUSD
|21
|EURGBP
|18
|GBPUSD
|19
|NZDUSD
|13
|EURUSD
|13
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|5
|EURAUD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|227
|EURJPY
|-43
|NZDJPY
|346
|AUDJPY
|299
|CADJPY
|28
|USDCAD
|732
|EURCAD
|643
|AUDUSD
|757
|EURGBP
|553
|GBPUSD
|156
|NZDUSD
|467
|EURUSD
|474
|NZDCAD
|368
|AUDCAD
|263
|EURAUD
|193
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31.28 EUR
Худший трейд: -16 EUR
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +43.92 EUR
Макс. убыток в серии: -17.64 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
