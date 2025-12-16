- Crescimento
Negociações:
125
Negociações com lucro:
109 (87.20%)
Negociações com perda:
16 (12.80%)
Melhor negociação:
31.28 EUR
Pior negociação:
-15.61 EUR
Lucro bruto:
333.23 EUR (13 222 pips)
Perda bruta:
-104.42 EUR (6 015 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (43.92 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
43.92 EUR (21)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
99.67%
Depósito máximo carregado:
49.52%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
73
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
12.97
Negociações longas:
62 (49.60%)
Negociações curtas:
63 (50.40%)
Fator de lucro:
3.19
Valor esperado:
1.83 EUR
Lucro médio:
3.06 EUR
Perda média:
-6.53 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-17.64 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-17.64 EUR (2)
Crescimento mensal:
45.76%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
17.64 EUR (2.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.55% (13.65 EUR)
Pelo Capital Líquido:
49.16% (357.30 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|15
|EURJPY
|13
|AUDJPY
|11
|NZDJPY
|11
|EURCAD
|10
|CADJPY
|10
|USDCAD
|10
|EURGBP
|8
|GBPUSD
|8
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|5
|NZDCAD
|5
|AUDCAD
|4
|EURAUD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|28
|EURJPY
|28
|AUDJPY
|24
|NZDJPY
|22
|EURCAD
|14
|CADJPY
|21
|USDCAD
|16
|EURGBP
|21
|GBPUSD
|22
|AUDUSD
|21
|EURUSD
|14
|NZDUSD
|13
|NZDCAD
|8
|AUDCAD
|6
|EURAUD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|429
|EURJPY
|51
|AUDJPY
|484
|NZDJPY
|437
|EURCAD
|670
|CADJPY
|214
|USDCAD
|914
|EURGBP
|749
|GBPUSD
|440
|AUDUSD
|757
|EURUSD
|583
|NZDUSD
|467
|NZDCAD
|466
|AUDCAD
|353
|EURAUD
|193
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +31.28 EUR
Pior negociação: -16 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +43.92 EUR
Máxima perda consecutiva: -17.64 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
