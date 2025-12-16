SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CORE 10 VENUS
Valentin Woite

CORE 10 VENUS

Valentin Woite
0 comentários
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 46%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
125
Negociações com lucro:
109 (87.20%)
Negociações com perda:
16 (12.80%)
Melhor negociação:
31.28 EUR
Pior negociação:
-15.61 EUR
Lucro bruto:
333.23 EUR (13 222 pips)
Perda bruta:
-104.42 EUR (6 015 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (43.92 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
43.92 EUR (21)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
99.67%
Depósito máximo carregado:
49.52%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
73
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
12.97
Negociações longas:
62 (49.60%)
Negociações curtas:
63 (50.40%)
Fator de lucro:
3.19
Valor esperado:
1.83 EUR
Lucro médio:
3.06 EUR
Perda média:
-6.53 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-17.64 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-17.64 EUR (2)
Crescimento mensal:
45.76%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
17.64 EUR (2.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.55% (13.65 EUR)
Pelo Capital Líquido:
49.16% (357.30 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 15
EURJPY 13
AUDJPY 11
NZDJPY 11
EURCAD 10
CADJPY 10
USDCAD 10
EURGBP 8
GBPUSD 8
AUDUSD 7
EURUSD 6
NZDUSD 5
NZDCAD 5
AUDCAD 4
EURAUD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 28
EURJPY 28
AUDJPY 24
NZDJPY 22
EURCAD 14
CADJPY 21
USDCAD 16
EURGBP 21
GBPUSD 22
AUDUSD 21
EURUSD 14
NZDUSD 13
NZDCAD 8
AUDCAD 6
EURAUD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 429
EURJPY 51
AUDJPY 484
NZDJPY 437
EURCAD 670
CADJPY 214
USDCAD 914
EURGBP 749
GBPUSD 440
AUDUSD 757
EURUSD 583
NZDUSD 467
NZDCAD 466
AUDCAD 353
EURAUD 193
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +31.28 EUR
Pior negociação: -16 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +43.92 EUR
Máxima perda consecutiva: -17.64 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.23 21:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 20:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 19:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 22:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 18:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Share of trading days is too low
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 11:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar