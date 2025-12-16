SignalsSections
Valentin Woite

CORE 11 VENUS

Valentin Woite
0 reviews
Reliability
2 weeks
0 / 0 USD
growth since 2025 43%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
103
Profit Trades:
88 (85.43%)
Loss Trades:
15 (14.56%)
Best trade:
31.28 EUR
Worst trade:
-15.61 EUR
Gross Profit:
317.39 EUR (11 012 pips)
Gross Loss:
-102.53 EUR (5 730 pips)
Maximum consecutive wins:
21 (43.92 EUR)
Maximal consecutive profit:
43.92 EUR (21)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading activity:
99.67%
Max deposit load:
49.52%
Latest trade:
42 minutes ago
Trades per week:
107
Avg holding time:
16 hours
Recovery Factor:
12.18
Long Trades:
52 (50.49%)
Short Trades:
51 (49.51%)
Profit Factor:
3.10
Expected Payoff:
2.09 EUR
Average Profit:
3.61 EUR
Average Loss:
-6.84 EUR
Maximum consecutive losses:
2 (-17.64 EUR)
Maximal consecutive loss:
-17.64 EUR (2)
Monthly growth:
42.97%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 EUR
Maximal:
17.64 EUR (2.59%)
Relative drawdown:
By Balance:
2.55% (13.65 EUR)
By Equity:
42.73% (277.86 EUR)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
USDJPY 13
EURJPY 11
AUDJPY 9
NZDJPY 9
CADJPY 8
USDCAD 8
EURCAD 7
AUDUSD 7
EURGBP 6
GBPUSD 6
NZDUSD 5
EURUSD 5
NZDCAD 4
AUDCAD 3
EURAUD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 27
EURJPY 27
AUDJPY 23
NZDJPY 21
CADJPY 20
USDCAD 15
EURCAD 11
AUDUSD 21
EURGBP 18
GBPUSD 19
NZDUSD 13
EURUSD 13
NZDCAD 7
AUDCAD 5
EURAUD 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 227
EURJPY -134
AUDJPY 299
NZDJPY 256
CADJPY 28
USDCAD 732
EURCAD 643
AUDUSD 757
EURGBP 553
GBPUSD 156
NZDUSD 467
EURUSD 474
NZDCAD 368
AUDCAD 263
EURAUD 193
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +31.28 EUR
Worst trade: -16 EUR
Maximum consecutive wins: 21
Maximum consecutive losses: 2
Maximal consecutive profit: +43.92 EUR
Maximal consecutive loss: -17.64 EUR

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FusionMarkets-Live 2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
No reviews
2025.12.23 21:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 10:59
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 23:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 20:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 19:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 17:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 08:32
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.21 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 22:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 01:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.16 19:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 18:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.16 14:24
Share of trading days is too low
2025.12.16 14:24
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.16 11:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
