- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
103
Profit Trades:
88 (85.43%)
Loss Trades:
15 (14.56%)
Best trade:
31.28 EUR
Worst trade:
-15.61 EUR
Gross Profit:
317.39 EUR (11 012 pips)
Gross Loss:
-102.53 EUR (5 730 pips)
Maximum consecutive wins:
21 (43.92 EUR)
Maximal consecutive profit:
43.92 EUR (21)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading activity:
99.67%
Max deposit load:
49.52%
Latest trade:
42 minutes ago
Trades per week:
107
Avg holding time:
16 hours
Recovery Factor:
12.18
Long Trades:
52 (50.49%)
Short Trades:
51 (49.51%)
Profit Factor:
3.10
Expected Payoff:
2.09 EUR
Average Profit:
3.61 EUR
Average Loss:
-6.84 EUR
Maximum consecutive losses:
2 (-17.64 EUR)
Maximal consecutive loss:
-17.64 EUR (2)
Monthly growth:
42.97%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 EUR
Maximal:
17.64 EUR (2.59%)
Relative drawdown:
By Balance:
2.55% (13.65 EUR)
By Equity:
42.73% (277.86 EUR)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|USDJPY
|13
|EURJPY
|11
|AUDJPY
|9
|NZDJPY
|9
|CADJPY
|8
|USDCAD
|8
|EURCAD
|7
|AUDUSD
|7
|EURGBP
|6
|GBPUSD
|6
|NZDUSD
|5
|EURUSD
|5
|NZDCAD
|4
|AUDCAD
|3
|EURAUD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|27
|EURJPY
|27
|AUDJPY
|23
|NZDJPY
|21
|CADJPY
|20
|USDCAD
|15
|EURCAD
|11
|AUDUSD
|21
|EURGBP
|18
|GBPUSD
|19
|NZDUSD
|13
|EURUSD
|13
|NZDCAD
|7
|AUDCAD
|5
|EURAUD
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|227
|EURJPY
|-134
|AUDJPY
|299
|NZDJPY
|256
|CADJPY
|28
|USDCAD
|732
|EURCAD
|643
|AUDUSD
|757
|EURGBP
|553
|GBPUSD
|156
|NZDUSD
|467
|EURUSD
|474
|NZDCAD
|368
|AUDCAD
|263
|EURAUD
|193
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FusionMarkets-Live 2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
