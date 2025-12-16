- Crescita
Trade:
2
Profit Trade:
2 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
1.58 EUR
Worst Trade:
0.00 EUR
Profitto lordo:
3.15 EUR (194 pips)
Perdita lorda:
0.00 EUR
Vincite massime consecutive:
2 (3.15 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
3.15 EUR (2)
Indice di Sharpe:
210.43
Attività di trading:
96.07%
Massimo carico di deposito:
4.50%
Ultimo trade:
29 minuti fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (50.00%)
Short Trade:
1 (50.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
1.58 EUR
Profitto medio:
1.58 EUR
Perdita media:
0.00 EUR
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 EUR)
Massima perdita consecutiva:
0.00 EUR (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
0.00 EUR (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 EUR)
Per equità:
3.34% (16.75 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURCAD
|1
|USDJPY
|1
|
1
|
1
|
1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURCAD
|2
|USDJPY
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURCAD
|92
|USDJPY
|102
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Best Trade: +1.58 EUR
Worst Trade: -0 EUR
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +3.15 EUR
Massima perdita consecutiva: -0.00 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live24
|1.13 × 16
|
FusionMarkets-Live 2
|1.27 × 15
Non ci sono recensioni
