- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
192
利益トレード:
129 (67.18%)
損失トレード:
63 (32.81%)
ベストトレード:
36.58 USD
最悪のトレード:
-15.85 USD
総利益:
310.51 USD (37 377 pips)
総損失:
-77.65 USD (9 891 pips)
最大連続の勝ち:
12 (67.99 USD)
最大連続利益:
67.99 USD (12)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
98.98%
最大入金額:
19.14%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
14.69
長いトレード:
106 (55.21%)
短いトレード:
86 (44.79%)
プロフィットファクター:
4.00
期待されたペイオフ:
1.21 USD
平均利益:
2.41 USD
平均損失:
-1.23 USD
最大連続の負け:
3 (-10.92 USD)
最大連続損失:
-15.85 USD (1)
月間成長:
44.78%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.02 USD
最大の:
15.85 USD (2.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.26% (15.85 USD)
エクイティによる:
11.35% (85.47 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURNZD
|45
|EURAUD
|41
|XAUUSD
|37
|NZDCAD
|33
|AUDCAD
|30
|GBPAUD
|3
|CADCHF
|3
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURNZD
|34
|EURAUD
|30
|XAUUSD
|167
|NZDCAD
|2
|AUDCAD
|-3
|GBPAUD
|2
|CADCHF
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURNZD
|6.2K
|EURAUD
|3.7K
|XAUUSD
|17K
|NZDCAD
|599
|AUDCAD
|-22
|GBPAUD
|311
|CADCHF
|51
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +36.58 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +67.99 USD
最大連続損失: -10.92 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge01"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 56
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.00 × 34
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.08 × 24
|
Pepperstone-Edge03
|0.28 × 25
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.51 × 76
|
Pepperstone-Edge02
|0.67 × 3
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live19
|1.00 × 8
|
Pepperstone-Demo01
|1.11 × 19
|
ICMarkets-Live11
|1.50 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.70 × 10
|
Activtrades-4
|2.26 × 2252
|
ICMarketsSC-Live23
|2.28 × 29
|
MEXIntGroup-Real
|2.50 × 2
|
ICMarkets-Live12
|3.00 × 16
|
Pepperstone-Edge07
|4.85 × 20
|
ICMarketsSC-Live03
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|5.57 × 7
|
Pepperstone-Edge11
|6.56 × 50
|
Pepperstone-Edge05
|7.00 × 3
7 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
This is the signal with ECN account. Just looking history of trading much enough to know what is this
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
45%
0
0
USD
USD
753
USD
USD
5
100%
192
67%
99%
3.99
1.21
USD
USD
11%
1:200