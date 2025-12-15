СигналыРазделы
MTL ECN Acc
Fock Tong Yong

MTL ECN Acc

Fock Tong Yong
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 43%
Pepperstone-Edge01
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
189
Прибыльных трейдов:
126 (66.66%)
Убыточных трейдов:
63 (33.33%)
Лучший трейд:
36.58 USD
Худший трейд:
-15.85 USD
Общая прибыль:
300.82 USD (36 410 pips)
Общий убыток:
-77.65 USD (9 891 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (58.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.30 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
98.98%
Макс. загрузка депозита:
19.14%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
14.08
Длинных трейдов:
103 (54.50%)
Коротких трейдов:
86 (45.50%)
Профит фактор:
3.87
Мат. ожидание:
1.18 USD
Средняя прибыль:
2.39 USD
Средний убыток:
-1.23 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-10.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.85 USD (1)
Прирост в месяц:
42.92%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.02 USD
Максимальная:
15.85 USD (2.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.26% (15.85 USD)
По эквити:
10.85% (76.02 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURNZD 45
EURAUD 41
XAUUSD 34
NZDCAD 33
AUDCAD 30
GBPAUD 3
CADCHF 3
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURNZD 34
EURAUD 30
XAUUSD 157
NZDCAD 2
AUDCAD -3
GBPAUD 2
CADCHF 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURNZD 6.2K
EURAUD 3.7K
XAUUSD 16K
NZDCAD 599
AUDCAD -22
GBPAUD 311
CADCHF 51
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +36.58 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +58.30 USD
Макс. убыток в серии: -10.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge01" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 56
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.00 × 34
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.08 × 24
Pepperstone-Edge03
0.28 × 25
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.51 × 76
Pepperstone-Edge02
0.67 × 3
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ICMarketsSC-Live19
1.00 × 8
Pepperstone-Demo01
1.11 × 19
ICMarkets-Live11
1.50 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
1.70 × 10
Activtrades-4
2.26 × 2252
ICMarketsSC-Live23
2.28 × 29
MEXIntGroup-Real
2.50 × 2
ICMarkets-Live12
3.00 × 16
Pepperstone-Edge07
4.85 × 20
ICMarketsSC-Live03
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
5.57 × 7
Pepperstone-Edge11
6.56 × 50
Pepperstone-Edge05
7.00 × 3
еще 7...
This is the signal with ECN account. Just looking history of trading much enough to know what is this
Нет отзывов
2025.12.15 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.