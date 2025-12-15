SinyallerBölümler
MTL ECN Acc
Fock Tong Yong

MTL ECN Acc

Fock Tong Yong
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
0%
Pepperstone-Edge01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
128
Kârla kapanan işlemler:
81 (63.28%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (36.72%)
En iyi işlem:
8.63 USD
En kötü işlem:
-3.24 USD
Brüt kâr:
90.35 USD (14 415 pips)
Brüt zarar:
-39.93 USD (5 243 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (3.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.47 USD (3)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.62%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
74
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
8.13
Alış işlemleri:
58 (45.31%)
Satış işlemleri:
70 (54.69%)
Kâr faktörü:
2.26
Beklenen getiri:
0.39 USD
Ortalama kâr:
1.12 USD
Ortalama zarar:
-0.85 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-6.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-6.20 USD (3)
Aylık büyüme:
9.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.02 USD
Maksimum:
6.20 USD (1.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
2.19% (12.49 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURNZD 37
EURAUD 35
NZDCAD 30
AUDCAD 26
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURNZD 25
EURAUD 23
NZDCAD 3
AUDCAD -1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURNZD 4.7K
EURAUD 3.5K
NZDCAD 751
AUDCAD 231
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.63 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -6.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge01
0.00 × 54
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.00 × 34
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.08 × 24
Pepperstone-Edge11
0.14 × 7
Pepperstone-Edge03
0.30 × 23
MBTrading-Live
0.33 × 3
Pepperstone-Edge02
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live19
1.00 × 8
Pepperstone-Demo01
1.11 × 19
ICMarkets-Live11
1.50 × 2
ICMarkets-Live18
1.88 × 16
MEXIntGroup-Real
2.50 × 2
ICMarkets-Live12
3.00 × 16
Pepperstone-Edge05
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live03
5.00 × 1
Activtrades-4
6.00 × 6
OrtegaCapital-Server
15.00 × 3
This is the signal with ECN account. Just looking history of trading much enough to know what is this
İnceleme yok
2025.12.15 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
